L'orthodontiste Jean-Baptiste Kerbrat recommande des traitements de plus en plus précoces, à partir de cinq ans pour les enfants. Et le membre de l'association française d'orthodontie veut d'abord mettre à plat une idée reçue : "On entend encore qu'on doit attendre qu'un enfant ait toutes ses dents pour pouvoir faire quelque chose et ça, c’est faux".



Il y a deux problématiques pour les enfants : "Soit on fait de l'orthodontie, on bouge les dents et ça effectivement, il faut attendre 12, 13 ans que toutes les dents soient présentes. Soit on fait de l'orthopédie, on s'occupe des mâchoires et là, il faut commencer très tôt, car il faut utiliser la croissance de l'enfant. À 5, 6, 7 ans, on est avant le pic de croissance et on peut l'utiliser pour changer la forme des mâchoires", explique Jean-Baptiste Kerbrat.

Quels types d'appareils vont être utilisés sur les jeunes enfants ? "On ne parle pas de bagues. Ce sont des appareils pour stimuler la croissance qui est déficiente", souligne l'orthodontiste. Et il a des signes que les parents peuvent constater : "Il y a des symptômes qu'ils voient bien, quand l'enfant ne dort pas bien, qu'il ronfle la nuit, qu'il a la bouche ouverte tout le temps", ajoute Jean-Baptiste Kerbrat .