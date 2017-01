Toute vérité est-elle bonne à dire ?

Secret de famille, infidélité, maladie grave, trahison, adoption, licenciement, critiques...On avoue tout, ou pas, dans "On est fait pour s'entendre" !

N'y a-t-il que la vérité qui blesse ?

par Geoffrey Branger publié le 17/01/2017 à 07:00

Bien souvent considérée comme un synonyme de sincérité, de franchise et d’honnêteté, la vérité est moralement valorisée. Elle est d'ailleurs préconisée dans la plupart des religions et louée en philosophie. Elle peut toutefois blesser gratuitement celui qui se l'entend dire et avoir des conséquences négatives. Ne profiterait-elle pas parfois davantage à celui qui la délivre (soulagement de la conscience, intérêt...) ? Est-ce réellement pour le bien de l'autre ? Voudrait-il connaître la vérité ? Comment la formuler ?

Invités

Marie Andersen, psychologue clinicienne et psychothérapeute

Tout s'arrange avec les mots (Editions Hugo Doc)

Gilles Vervisch, philosophe

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).