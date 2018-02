Sommes-nous tous addicts à quelque chose ?

publié le 22/02/2018 à 07:00

Notre société de consommation et de plaisir immédiat est désormais le terreau de nouvelles dépendances qui ne se caractérisent plus seulement par l’absorption de substances mais aussi par un d'autres formes de "gavages" (binge watching pour les séries télé, sexe...) particulièrement chronophages. Moins dangereuses pour la santé physique, elles n'en sont pas moins nocives pour le bien-être et les relations sociales. Certains d'entre nous vont-ils développer une addiction plus facilement que d'autres ? Est-ce un mal de notre époque ? Notre monde est-il addictogène ? Comment s'en libérer ?



Invités

- Marie-Claude Treglia, journaliste

- Marc Valleur, psychiatre au Centre Marmottan, auteur de Les pathologies de l'excès (Editions Lattès) et Les addictions (Editions Armand Colin)

Les pathologies de l'excès

Les addictions

