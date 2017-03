La recette de biscuits triangle sans gluten à la framboise

publié le 08/03/2017 à 10:50

Ces petits biscuits en triangle sont très faciles à préparer, puisqu’il faut peu d’ingrédients. Mais il faut un peu de patience car la pâte doit durcir au frigo, il faut donc anticiper ce temps de pause.



La poudre d’amande, riche en protéines, en fibres, en vitamines B1,B2,B3,B9 et vitamines E est également très riche en manganèse, en cuivre, en phosphore, en fer et en zinc. L’amande a la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten et que l'on bénéficie d’une digestion rapide.

Simplement sucrée avec le sucre naturel du miel, la pâte est délicatement parfumée avec de l’eau de fleur d’oranger et des extraits de vanille. Le choix de la confiture est libre, mais la confiture de framboise apporte une belle couleur. Il est vraiment facile de doubler cette recette pour cuisiner plus de biscuits.

INGRÉDIENTS :

Pour 18 biscuits (1 emporte pièce rond de 6,5 cm de diamètre)



180g de poudre d’amande

½ petite cuillère de sel fin

30g de margarine (température ambiante, 30mn hors du frigo)

2 cuillères à soupe de miel

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille

1 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oranger



Confiture : ici framboise

PRÉPARATION :

Dans un saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : la poudre d’amande et le sel. Dans un bol, mélanger ensemble les ingrédients humides : la margarine, le miel, la vanille, l’eau de fleur d’oranger. Mélanger en s’aidant d’un petit fouet pour que la margarine se dissolve.



Verser le mélange des ingrédients humides dans les ingrédients secs et mélanger avec une spatule en silicone. Cela forme une pâte épaisse et plutôt grasse par la poudre d’amande. Déposer la pâte sur une feuille de papier cuisson, recouvrir la pâte d’une feuille de film fraîcheur et étaler au rouleur à pâtisserie. Le film fraîcheur empêche la pâte de coller au rouleau à pâtisserie. Mettre la pâte aplatie au réfrigérateur au moins 2h.



Préchauffer le four à 175°C et recouvrir une plaque de cuisson d’une feuille de papier cuisson.



Sortir la pâte du frigo et découper à l’emporte pièce les biscuits, qui sont d’abord ronds, déposer sur la plaque de cuisson, ajouter au centre une petite cuillère de confiture et replier les bords en tricorne, en pinçant les bords pour les sceller. Cuire environ 10 à 13 minutes (selon le four) jusqu’à ce que les bords soient d’une belle couleur dorée. Laisser refroidir pour que la confiture se fige.

