Que faire en cas de crise d'angoisse ?

publié le 02/11/2017 à 07:00

Bouffées de chaleur incontrôlables, vertiges, cœur qui bat à toute vitesse, sensation d'étouffement, impression de devenir fou ou même de mourir : les crises d'angoisse arrivent sans prévenir, sont souvent très brutales et nous laissent dans un état de fatigue intense... Le quotidien des personnes concernées peut vite devenir un enfer. Bien qu'ils soient encore mal connus, ces troubles anxieux touchent entre 5 et 10% des Français. Comment expliquer ce phénomène ? De quelle façon réagir ? Est-il possible de s'en débarrasser définitivement ?

Invitées

- Aurélia Schneider : psychiatre

- Adeline Grais-Cernea : auteure de "Adieu chère angoisse !", éditions Payot



