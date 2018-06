publié le 05/06/2018 à 15:58

Il pourrait y avoir des structures intermédiaires entre les hôpitaux et les médecins généralistes, ce qui serait une révolution. "Il faut construire le système de santé de demain en repensant complètement la façon dont on le reconstruit jusqu'à présent", explique Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. "On est parti des hôpitaux qui ont structuré l'offre pour répondre aux besoins de la population, rappelle-t-il.



"Que propose le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ? D'inverser la logique. De partir des besoins de la population en proximité, et à partir de là de mettre en place un système de santé qui repose sur cette réponse aux besoins de proximité", pose Jean-Paul Ortiz. Une réponse qui se fait avec "ses fameuses maisons de santé pluri-professionnelles, qui sont un élément", décrit-il.

Pour faire la liaison entre cette médecine de proximité et l’hospitalisation telle que vous la connaissez, il y a un chaînon manquant. Et c'est bien cette idée de faire ces hôpitaux communautaires, qui seront des structures polyvalentes", illustre l'invité de RTL.

