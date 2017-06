Préserver et entretenir son capital santé

publié le 20/06/2017 à 12:32

A mesure que l’espérance de vie augmente se pose une question : comment vivre longtemps en bonne santé physique et mentale ?



Les réponses vous les trouverez dans Le guide du bien-être, ma santé au quotidien, d’AXA Prévention, rédigé par le Dr Hervé Robert et préfacé par le célèbre Dr Frédéric Saldmann, qui délivre au fil de ses 200 pages des conseils simples pour redonner du sens à ce que l’on fait, à ce que l’on mange.



Et pour porter la bonne parole l’association AXA Prévention a fait les choses en grand !



Des personnalités des médias, du cinéma, des artistes et des sportifs de haut niveau ainsi que des professeurs de médecine s’associent à la sortie de ce guide. Tous se réunissent autour d’Eric Lemaire, Président d’AXA Prévention pour partager des astuces simples à travers des chroniques diffusées tous les jours sur RTL.



S’il ne manquait que cela pour vous convaincre, les conseils avisés de Karine Le Marchand, Claude Lelouch, Stéphane Bern, Camille Lacourt ou encore Natasha Saint Pier sauront vous motiver !



Santé, bien-être, alimentation, hygiène et activité physique, tous les thèmes y sont abordés, de manière simple et pédagogique, afin de vous accompagner dans les bonnes habitudes et vous aider à adopter les bons comportements.



Avec le guide du bien-être, ma santé au quotidien, d’AXA Prévention, le vieil adage « un esprit sain dans un corps sain » prend tout son sens !





Commander gratuitement le guide : Guide du bien-être, ma santé au quotidien, Axa Prevention