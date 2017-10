publié le 21/10/2017 à 10:30

Pour commencer, voici la recette sans gluten de la socca, cette spécialité du Sud de la France à la farine de pois chiche et à la belle couleur dorée. On profite ainsi de cette exceptionnelle arrière saison pour déguster les dernières tomates et le basilic encore présent sur les étales du marché cette semaine.



Le pois chiche appartient à la famille des légumineuses des régions méditerranéennes. Cultivé depuis des milliers d’années au Proche-Orient, le pois chiche s’est également rapidement établi en Inde, en Asie, dans certaines parties d’Afrique et en Australie.Il est très riche en fibres, vitamines B1, B2, B6 et B9, manganèse, phosphore, fer, zinc, magnésium, potassium et sélénium.

Les soccas peuvent être garnies de tous les ingrédients que vous souhaitez. La préparation de la garniture peut se préparer à l’avance, ainsi que la pâte. Il suffit ensuite de cuire et de garnir les soccas à la demande. Proposer les ingrédients de garniture en assiette individuelle permet également à chacun de se composer sa propre socca.

La socca méditerranéenne Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients pour les soccas :

Pour environ 8 à 10 soccas - Préparation : 25 minutes - Repos : 1 heure - Cuisson : 2 à 3 minutes par socca



Pour les Socca :



- 150 g de farine de pois chiche

- 5 cuillères à soupe d’huile d’olive

- 2 pincées de sel fin.



Garniture méditerranéenne pour 8 personnes :



- 1 bulbe de fenouil

- 1 poivron

- 10 petits radis

- 1 concombre

- 4 tiges d’oignons cébette (ou oignon jeune, oignon frais)

- 8 tomates (1 par personne)

- 8 œufs (1 par personne)

- 500 g de thon en boîte

- quelques feuilles de basilic

- 24 olives noires environ.



Pour la vinaigrette :



- 3 c. à s. d’huile d’olive

- 1 c. à s. de vinaigre de vin blanc

- ½ c. à c. de moutarde

- sel et poivre à discrétion

Les ingrédients pour la garniture de la socca méditerranéenne Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation des soccas :

- Au dessus d’un grand saladier, tamisez la farine de pois chiche et ajoutez le sel. Faites un puits au centre, ajouter l’huile puis verser doucement 400 ml d’eau à température ambiante, en fouettant sans relâche pour obtenir la texture d’une pâte à crêpe. Laisser reposer au frais au moins 1 heure.



- Pendant ce temps, faites cuire les œufs pour qu’ils deviennent des “œufs durs“ : déposer les œufs dans une casserole d’eau froide, portez à ébullition. Une fois que l’eau est bouillante, éteignez le feu en laissant les œufs dans la casserole et comptez 10 minutes. Vous obtenez alors des “œufs durs“ parfaits. Sortez les de l’eau et gardez les de côté pour qu’ils refroidissent.



- Préparez la vinaigrette : mélangez l’huile d’olive, le vinaigre et la moutarde. Salez et poivrez. Garder de côté.



- Lavez le fenouil, le poivron, les radis et coupez les en fines lamelles. Pelez le concombre, émincez le finement. Lavez les tomates et coupez les en rondelles. Détaillez les tiges vertes de l’oignon en fines lamelles. Lavez et équeutez le basilic.



- Mélangez tous les légumes dans un grand saladier. Ajoutez le thon et arrosez avec la vinaigrette. Mélangez délicatement. Salez et poivrez selon le goût. Garder de côté.



- Pellez les œufs durs et coupez-les en quartiers.



- Faites cuire les crêpes soccas comme des crêpes classiques, environ 2 à 3 minutes dans une poêle antiadhésive bien chaude.



- Garnissez chaque socca avec les légumes, ajouter les quartiers d’œufs durs et les olives. Servez sans attendre.



Note : toutes les personnes très fragiles des intestins doivent peler les légumes comme le poivron, le concombre et la tomate. Les personnes sensibles de l’estomac peuvent également dessaler les rondelles de concombre, environ 15 minutes.

Le sandwich "Parisien"

Pour ce qui est du sandwich "Parisien", le fameux jambon-beurre, retrouvez la recette pour composer votre propre baguette sans gluten en cliquant ici. Une baguette permet de réaliser deux à trois sandwichs selon la taille souhaité.



Il faut ensuite par sandwich une tranche de jambon et du beurre (optionnel : quelques tranches de gruyère et des cornichons).



Il n’y a plus qu’à mettre quelques bières (sans gluten) au frais et sortir le pastis...



Bon match a tous !

Le sandwich "Parisien" sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Note : les gourmands peuvent terminer leur repas avec la recette sans gluten de cupcake vanille présentée durant l'Euro 2016 de football.

Socca méditerranéenne et sandwich "Paris-beurre" sans gluten pour le match OM/PSG Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

