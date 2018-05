publié le 18/05/2018 à 14:02

À l'occasion des deux journées européennes de l'obésité ces 18 et 19 mai, le constat est sans appel : 6,5 millions de Français sont atteints d'obésité et près d'une personne sur deux de plus de 30 ans est considérée en surpoids.



Un tel excédent pondéral - qui signifie que l'Indice de Masse Corporel (IMC) d'une personne supérieur est à 30 - concernait 15% de la population adulte française en 2017. En 1992, cette proportion n'était que de 7%. Si les raisons de ce phénomène grandissant sont multiples, elles s'expliquent principalement par une alimentation de plus en plus riche en produits transformés et par un rythme de vie qui tend à se sédentariser.



Dans le cadre de ces deux journées de sensibilisation, l'association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) a publié une enquête dans laquelle elle appelle les parents à être vigilants concernant le poids de leur enfant. Selon elle, "65% des parents ne prêtent pas d'attention particulière au poids de leur enfant parce qu'il leur paraît grandir et grossir normalement." Une donnée sur laquelle l'association met l'accent, en prévenant que le surpoids chez l'enfant n'est pas toujours détectable.

En 2014, 641 millions de personnes adultes étaient concernées par l'obésité dans le monde. Près de 2,8 millions de personnes décéderaient de leur surpoids ou de leur obésité chaque année.