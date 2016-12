Noël 2016 : des idées de décoration et la recette du risotto à la truffe

REPLAY - Au programme, de la déco de table simple et rapide, un cactus de Noël, un risotto aux truffes et le Père Noël à chiner.

Maison Jardin Cuisine Brocante du 25 décembre 2016

Maison : de la déco rapide et facile pour vos tables de Noël

Faire une déco pour le déjeuner qui est dans très peu de temps, c'est possible ! On peut enchanter la table avec des petits riens. Par exemple, les serviettes qui sont posées dans l’assiette peuvent prendre une toute allure si vous coupez une petite branchette du sapin et si vous chipez une boule sur l’arbre ni vu, ni connu. La boule et la branchette, vous les attachez avec un lien, une ficelle, un ruban noué autour de la serviette. À poser dans l’assiette, ce sera tout de suite plus festif !



On peut aussi réaliser rapidement un marque place, avec du papier et une pince à linge. Prenez un verre, mettez-le à l’envers sur un morceau de papier. Dessiner le contour du verre. Voilà vous avez un cercle sans vous casser la tête. Même pas besoin de compas. Vous le découpez et, sur ce rond, vous écrivez le nom de votre invité et le fixez sur le verre avec une pince à linge.

Une idée porte couteau, avec un marron glacé. Ils sont généralement emballés dans un beau papier argenté ou doré. Un marron par personne pour poser le couteau. On peut faire de la déco facile avec plein de choses. Des bouchons de vin, par exemple. Sur le dessus du bouchon, vous plantez une toute petite branche de sapin. Vous faites plusieurs bouchons et vous les posez sur la table, un à côté de chaque assiette. Ça égayera la table.



Et si vous voulez des fleurs sur votre table, vous pourrez fabriquer vous-même un vase avec du papier transparent que vous demandez à votre fleuriste. Vous créez une bulle d’eau, c’est-à-dire qu’on découpe son papier en carré, vous le tenez avec la main, vous le remplissez d’eau, vous mettez 3 fleurs, vous fermez avec

du raphia ou un ruban et voilà un vase sur mesure à la taille que vous voulez ! Bon déjeuner de Noël !

Jardin : un cactus de Noël, pour des fêtes colorées

Les fleuristes et les jardineries proposent une jolie plante grasse qu’ils appellent cactus de Noël. En voici un pot, aux fleurs flashy, des clochettes trompettes rouges vibrants. Il en existe aussi des crèmes, des oranges et même des roses doux. Cette plante d’intérieur est bien connue des grands-mères qui l’appelaient soit cactus de Noël, soit patte d’écrevisse. Son vrai nom est Schlumbergera, un cactus sans épines.



Ses tiges arquées sont comme un chapelet de petites raquettes charnues. Les fleurs sont sur la dernière raquette, en bout de tige. La touffe pousse en fontaine, et est verte toute l’année. Pour l'entretenir, taillez légèrement en bout de tiges après la floraison pour le maintenir à 50 cm de large et 25 cm de haut. Il fleurit de la mi-automne à la fin de l’hiver.



L'arrosage se fait en trois temps. Premièrement, juste après la floraison, régime sec pendant un mois et demi. Puis, quand il pousse au printemps et en été, un arrosage régulier, mais sans excès. On laisse la terre sécher entre deux apports d’eau. Enfin, pendant la floraison, la terre ne doit pas sécher mais, attention, ne le faites pas baigner dans sa soucoupe !

Dans le pot, mettez moitié terre du jardin, moitié terreau du commerce pour plante fleurie. Le vrai terreau pour cactus serait trop maigre pour lui. Du printemps au début de la floraison, je lui donne un peu d’engrais pour plante fleurie. À savoir aussi, il aime la lumière mais déteste le soleil brûlant. Donc, choisissez bien la fenêtre devant laquelle vous allez le cultiver !



Ce qui déclenche la floraison, c’est la durée du jour, qui doit être courte. Ce qui bloque la floraison, c’est trop de chaleur en septembre et octobre, l’idéal serait 15° pendant deux mois. Si vous le changez de pot, ne vous croyez pas obligé d’en prendre un grand. C’est à l’étroit dans un pot de fleurs en terre d’autrefois qu’il se plaira

Cuisine : un risotto au truffes noires, facile et délicieux

Aujourd'hui, on vous propose une deuxième recette simple et fastoche, avec ce qu’il nous reste de votre tuber melanosporum ! La truffe noire dite du Périgord, qui va nous servir ce midi à préparer un superbe plat. Evidemment, le plus sensuel des plats pour Noël, un risotto à la truffe noire.



Une préparation qui ne vous prendra qu'une heure. Un oignon finement émincé, pour 4 personnes, et 350g de riz. Vous faites revenir l’oignon dans un sautoir, au beurre, jusqu’à ce qu’il s’attendrisse, à feux doux ! Le riz, ensuite, vous le faites revenir jusqu’à ce qu’il soit nacré, presque translucide. Ensuite, un verre de de vin blanc sec, vous remuez, vous laissez évaporer, puis louche à louche, ajouter un bouillon de volaille léger, en touillant sans arrêt : au bout de 17 minutes, c’est presque prêt !



Vous récupérez le beurre avec les parures de truffe qu’on a préparé hier, du parmesan, que vous allez râper fraîchement, et vous touillez pour bien incorporer ces deux ingrédients. Ensuite, 2 minutes de repos, à couvert. Au tout dernier moment, on remélange un peu, pour détendre, et si besoin, on ajoute du bouillon pour obtenir cette texture fluide que les Italiens appellent all’onda, "le riz qui fait la vague".



Déposez votre risotto dans des assiettes creuses bien chaudes, ajoutez une pincée de poivre blanc et de fleur de sel pour rectifier, et s’il vous en reste d’hier, quelques fines lamelles de truffes noires râpées à la minute, et là, c’est le plus grand des panards qui soit, surtout si vous avez prévu un grand vin blanc.

Brocante : chiner un Père Noël

C’est en 1822, qu’apparaît celui qu’on connait bien : notre bon vieux père Noël tout joufflu. C’est un pasteur new-yorkais qui l’a imaginé, dans un conte qu’il écrit pour ses enfants. Il choisit de l’habiller de rouge, le renomme Santa Klaus, dérivé de Santa Nicolaus, et décide de l’envoyer vers les enfants le 24 décembre et non plus le 6. Il le rend plus chaleureux, avec son embonpoint et sa mine facétieuse. Santa Klaus vient quand même des pays du Nord, avec traîneau, rennes, tunique, bottes noires, sac sur le dos. Il n’a pas encore de hotte mais le mythe est né, et Santa Klaus devient très populaire.



Ce n'est donc pas Coca-Cola qui l'a habillé de rouge, mais sa popularité n’échappe pas à la fameuse marque, qui a vite fait d’en faire son ambassadeur ! Il n’y a qu’à voir toutes les bouteilles, affiches, verres, et autres boites de la marque, à l’effigie du Père Noël, qui envahissent le pays dès les années 1930. Tout ce qu’on peut aujourd’hui chiner avec plaisir, et assez de facilité vu le nombre d’objets.

On peut également chiner toutes sortes de pin’s, cartes téléphoniques, étiquettes de fromage, capsules de champagne, flacons d’eau de toilette, boules à neige... on trouve de tout à l’effigie du Père Noël ! Pour les Pin’s et capsules, compter au moins 1,5 euros. Pour les cartes postales anciennes ou cartes téléphoniques, affiches, autocollants, bouteilles et canettes Coca : tout cela se chine à partir de 5 euros.



Pour les images publicitaires de la fin du XIXème siècle, 10 euros en moyenne. Enfin, il existe des chromos, de la fin du XIXème, entre 100 et 200 euros. Le père Noël, c’est vraiment pour tous et pour toutes.