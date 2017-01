Mieux vaut-il être lève-tôt ou lève-tard ?

"Ooaaaahhh... J'ai pas envie de me lever..." Vous connaissez ces réveils plus que compliqués ? On vous donne tous les conseils pour vous réveiller à la bonne heure dans "On est fait pour s'entendre" !

Crédit : I Stock Se lever tôt, la clef du bonheur ?

par Geoffrey Branger publié le 18/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

En France, l'heure moyenne du lever est 6h49. Certains trouveront que c'est déjà très tôt et pourtant, plusieurs études nous montrent qu'il est préférable de se lever aux aurores, entre 4h et 6h. Pourquoi cette tranche horaire ? Parce qu'elle permettrais de s'accorder enfin du temps (sport, méditation, lecture...) donc d'être plus épanoui(e), mais elle aurait aussi la vertu de réduire le stress, d'être de meilleure humeur, plus concentré(e), plus efficace, mieux organisé(e) et centré(e) sur ses objectifs tout au long de la journée. Mais quid des lève-tard le bonheur est-il réellement matinal ?

Invités

- Dr. François Marchand, spécialiste du sommeil à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière



- Isalou Beaudet Regen, philosophe de formation, auteur

Livres : "La magie du matin" (Édition Leduc)

La magie du matin (Edition Leduc)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).