publié le 22/02/2017 à 13:21

La farine de châtaigne est une farine naturellement sans gluten et très riche en fibres. De toutes les farines de fruits à coque, c’est la farine qui contient le plus d’amidon résistant, très bénéfique au bon fonctionnement de l’intestin. La farine de châtaigne est riche en vitamines du groupe B, en vitamine E et en acides aminés. Elle est également très riche en minéraux tels que le cuivre, le phosphore, le manganèse, le potassium et le fer. Son goût de noisette en fait une farine très adaptée aux biscuits et desserts. La châtaigne fait partie du patrimoine culinaire d’Ardèche et de Corse.



La cannelle est une des plus anciennes épices connues : elle figure dans les écrits de l’Ancien Testament, comme dans les écrits Égyptiens et Chinois. D’abord consommée comme épice médicinale, elle est l’épice la plus riche en fibre et en antioxydants. Elle est également très riche très en manganèse et en fer. Le sucre de l’enrobage apporte une touche croustillante et équilibre cette pâte à biscuit peu sucrée.

Les sablées à la châtaigne et cannelle sans gluten

Ingrédients pour 40 biscuits

200 g de farine de châtaigne (vous pouvez également faire 100g de farine de châtaigne et 100g de farine de riz).

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

2 cuillères à café de cannelle en poudre

190 g de beurre, ramolli

35 g de margarine, température ambiante

100 g de sucre de canne blond pour la pâte

2 œufs

Pour l’enrobage des biscuits sablés:

120 g de sucre de canne blond

1 ½ cuillère à café de cannelle en poudre

Les sablés à la châtaigne et cannelle sans gluten

Préparation

Dans un bol, mélanger ensemble la farine, le bicarbonate et la cannelle.

Dans un grand saladier, battre le beurre, la margarine et le sucre jusqu’à obtenir une texture lisse et crémeuse (environ 2 minutes), puis ajouter les œufs un par un jusqu’à bonne incorporation. Verser alors le mélange de farine.

Mettre la pâte au réfrigérateur le temps de préchauffer le four à 170°C.

Préparer une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier cuisson.



Dans une assiette creuse, mélanger bien ensemble le sucre de canne et la cannelle d’enrobage.

Utilisez une cuillère à café et prélever de la pâte. Déposer ce morceau de pâte dans l’assiette de sucre à la cannelle et rouler le dedans afin de former une petite boule. Une fois complètement recouverte de sucre à la cannelle, aplatir légèrement la petite boule qui formera le cookie et déposer sur le papier cuisson. Recommencer avec le reste de la pâte. Laissez un peu d’espace entre chaque disque de pâte, pour les laisser s’étaler quand ils cuisent.



Enfourner pour 11 à 12 minutes environ, en tournant la plaque à mi-cuisson. En fonction de la taille de four, il faudra peut-être plusieurs fournées, il faut alors remettre la pâte au frigo le temps de cuisson de la fournée précédente, car plus la pâte est froide, mieux elle se manipule.

Laisser les biscuits refroidir sur une grille.

Les biscuits complètement refroidis peuvent se conserver dans un récipient hermétique, à température ambiante, pendant une semaine environ.

Suivez Clem sans gluten sur:

Son site internet: http://clemsansgluten.com



sur Facebook:https://www.facebook.com/Clemsansgluten



sur Twitter : @ClemSansGluten