Les box minceurs sont "comparables aux fasts-food des régimes", dit un médecin

publié le 15/05/2018 à 15:30

Le magazine 60 Millions de consommateurs s'est penché sur les box régimes les plus connues. Des plats préparés souvent chers et pas équilibrés. "C'est comparable aux fasts-food des régimes", déclare Jean-Michel Cohen. "On vous sert à manger à la maison, vous n'avez pas d'efforts à faire et on vous promet une formule miracle à grand renfort de publicités très agressives", poursuit le médecin nutritionniste.



Sur le plan nutritionnel, ces plats sont conçus avec de la nourriture transformée, souvent sucrée. L'enquête réalisée par 60 Millions de consommateurs "montre également que ce sont des régimes qui tournent autour de 900 calorie" ce qui équivaut à une perte de poids d'environ 5kg par mois.

Mais "malheureusement, il n'y a aucune rééducation et le temps où vous faites le régime [correspond] au temps où vous apprenez aux gens à contrôler leur alimentation pour, après le régime, [...] conserver la perte de poids. Or ce n'est pas le cas dans cette situation". Le mieux ? Cuisiner ou acheter des plats préparés en supermarchés soi-même, "ce qui coûte beaucoup moins cher".