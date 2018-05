Les bienfaits du yoga sur la santé

publié le 06/05/2018 à 08:05

C'est une pratique ancestrale qui nous vient d'Inde. Depuis des milliers d'années dans le monde, on pratique le yoga. Une discipline qui a des bienfaits évidents pour la santé. "C'est au point où en Inde il y a un ministre du yoga", explique le Dr Saldmann.

Selon lui, "c'est devenu quelques chose d'essentiel pour la bonne santé, le bien-être et la sérénité". Il ajoute que ce n'est pas l'affaire de quelques uns. "Aux États-Unis, ils sont plus de 20 millions à le pratiquer". En France également, il y aurait plus de trois millions d'adeptes.



C'est une activité qui fait diminuer le stress, qui permet de mieux connecter le cerveau et le corps et d'être en bien meilleure santé. Les Américains se sont mis à étudier les bienfaits du yoga et ils ont découvert des choses étonnantes. "Ça permet d'abord de faire baisser la pression artérielle. Les fonctions cérébrales sont également améliorées", explique Frédéric Saldmann. "On a un esprit beaucoup plus agile", ajoute-t-il.



Des capacités pulmonaires améliorées

Physiquement, on est beaucoup plus souple, ce qui est important par rapport à un tas de rhumatismes. "On respire aussi beaucoup mieux car les capacités pulmonaires sont améliorées par la pratique du yoga. Même la vie sexuelle est améliorée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Certaines études ont même mis en avant le fait que le niveau de sucre dans le sang baissait. "Je pense que comme les gens sont beaucoup plus sereins, ils s'alimentent mieux, ils dorment mieux et se font beaucoup de bien", analyse le Dr Saldmann. C'est important parce que la médecine préventive est la meilleure des médecines. "Une discipline comme le yoga qui va vous rendre souple physiquement et intellectuellement, c'est la clé du bien-être et de la santé", conclut le docteur.