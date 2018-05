publié le 23/05/2018 à 08:42

Trois semaines après le début de l'affaire Naomi, le députe Thomas Mesnier a présenté hier, mardi 22 mai, une série de mesures pour améliorer notre système d'urgences. Il propose notamment d'impliquer davantage les médecins généralistes en les obligeant à consacrer une demi-journée par semaine aux urgences. Une proposition logique selon lui.



"Si vous voulez ils le font tous mais de façon plutôt isolée. En le faisant de façon concertée en prévoyant une demi-journée sur leur planning, ça permettrait d'être plus opérationnel et de gagner de la marge pour en voir davantage", explique le député La République En Marche Thomas Mesnier joint ce matin par RTL. Une demi-journée obligatoire par semaine , la mesure fait déjà beaucoup réagir ce matin. "C'est beaucoup trop", répond le syndicat MG France.

À écouter également dans ce journal :

- SNCF : C'est à 10h, ce mercredi, que les syndicats donneront le résultat du "vot'action" organisé auprès des salariés. Vrai faux suspens car Philippe Martinez de la CGT l'a annoncé dès hier matin sur RTL, c'est le non à la reforme qui devrait l'emporter.

La méthode en revanche elle risque d’être scrutée de près, critiquée aussi sans doute.

- GREVE SNCF : Les résultats du "vot'action" devraient être publiés alors que débute ce mercredi matin un nouvel épisode de grève, le 11ème déjà. Comptez 3 TGV sur 5, 1 TER et 1 Transilien sur 2 et 2 trains Intercités sur 5 en circulation.



- INDEMNISATIONS : Ce matin, sur RTL, Valérie Pécresse a annoncé le remboursement de 50% du pass Navigo pour tous les usagers d'Ile-de-France pour les mois d'avril et mai.



- FAIT-DIVERS : À Marseille, toujours aucune interpellation après les incidents d'avant-hier. Les enquêteurs tentent toujours de retrouver la piste de ce commando, une dizaine d'hommes cagoulés et habillés en noir qui ont ouvert le feu dans une cité des quartiers Nord. Les images de vidéo-surveillance notamment, sont en cours d'analyse.



- NDDL : Le jeune homme blessé hier lors d'affrontements sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a été amputé de la main droite, mais ses jours ne sont pas en danger. C'est ce qu'a indiqué le Parquet de Rennes. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est une grenade de type F4, utilisée par les gendarmes pour disperser les opposants, qui aurait causé ces blessures. Inacceptable, dit le père de Rémi Fraisse, mort à Sievens en 2014.



- FACEBOOK : Les excuses du patron de Facebook au Parlement européen. "I am sorry... Je suis désolé". Comme il l'avait fait il y a quelques jours devant les parlementaires américains, Mark Zuckerberg a regretté les lacunes de son réseau social, sans pour autant convaincre visiblement.



- MANCHESTER : À 22 heures 31 hier soir, toutes les cloches de Manchester ont résonné en hommage aux victimes de l'attentat d'il y a un an en plein concert. 22 personnes avaient été tuées. Ce mercredi, c'est toute la Grande-Bretagne qui observera une minute de silence à 14h30.



- FOOTBALL : Selon l'Équipe, Adrien Rabiot refuse de jouer les suppléants en équipe de France. Dans un courrier adressé aux dirigeants de la fédération française de foot, il indique ne pas vouloir être réserviste. Décision que Didier Deschamps ne devrait pas manqué de commenter cet après midi.