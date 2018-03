publié le 28/10/2016 à 08:00

Le seuil épidémique de gastro-entérite a été franchi pour la deuxième semaine consécutive, avec trois mois d'avance. L'infection se développe d'ordinaire à partir de janvier, mais elle est déjà très présente notamment dans les Pays de Loire, le Grand-Est et les Hauts de France.



Plus de 320.000 Français ont déjà consulté un médecin généraliste pour des maux de ventre, des diarrhées et des vomissements. Les services du ministère de la Santé hésitent encore : soit l'épidémie a déjà démarré et dans ce cas, elle pourrait durer tout l'hiver, soit il ne s'agit que d'un pic automnal.

La seule façon de lutter efficacement contre la gastro-entérite est d'avoir une hygiène irréprochable et se laver les mains le plus souvent possible. En effet, elle se transmet principalement par les mains,l'eau ou des aliments contaminés.

- L'Insee a dévoilé les chiffres de la croissance pour le 3e trimestre 2016 et l'économie française semble se porter légèrement mieux puisqu'elle connaît une croissance de 0,2%.





- Le nombre d'expulsions locatives, opérées avec l'intervention des forces de l'ordre, a bondi de 24% en 2015 pour s'établir à 14.363, un "sombre record" alors que ce nombre était "relativement stable depuis dix ans", a annoncé jeudi la Fondation Abbé Pierre.



- Nicolas Sarkozy et Alain Juppé ont tenu meeting le même jour à Marseille et l'ancien chef de l'État ne s'est pas privé pour s'attaquer au favori de la primaire de la droite et du centre. "Quand on veut se faire élire avec les voix de la gauche, c'est qu'on se prépare à donner des gages à la gauche, et à mettre en œuvre une politique ambiguë", a-t-il lancé.



- L'Assemblée nationale a rejeté une mesure de lutte contre les déserts médicaux. Cet amendement entendait dissuader les médecins libéraux de s'installer dans une zone où exercent déjà de nombreux médecins, à moins qu'un autre ne s'en aille.



- L'enquête sur l'enlèvement de Jacqueline Veyrac s'accélère. Huit suspects ont été placés en garde à vue pour 96 heures. Le principal suspect serait un ancien employé de la riche femme d'affaires, à qui elle devrait beaucoup d'argent.



- Hillary Clinton et Michelle Obama ont tenu meeting commun devant 11.000 personnes, à Winston-Salem, en Caroline du Nord, dans le sud-est des États-Unis. Un meeting pour s'opposer à Donald Trump à 11 jours de l'élection présidentielle américaine.



- Syrie : la Russie nie être à l'origine du raid aérien contre une école de la région d'Idleb qui a tué 22 enfants.



- Accord CETA : les Belges sont parvenus à un accord concernant le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Après de nombreuses négociations, les Wallons ont finalement obtenu quelques compromis qui relancent le processus de validation de cet accord.



- Les journées de l’arbitrage se tiennent jusqu'à dimanche pour mettre à l'honneur les 58.000 arbitres français.