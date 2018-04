publié le 19/04/2018 à 18:41

Une petite révolution pour détecter les cancers : un grain de beauté artificiel. C'est la découverte d'une équipe de chercheurs suisses. Son idée est simple : elle implante sous votre peau un capteur qui va repérer un des marqueurs du cancer.



La nouveauté, c'est que cette détection sera très précoce. Détection précoce qui, on le sait, augmente nettement les chances de survie. Les chercheurs ont donc mis au point un capteur, en forme de grain de beauté.

Enveloppé dans des cellules modifiées, ce capteur encapsulé, glissé sous la peau, peut détecter ce qu'on appelle une hypercalcémie, c'est à dire une quantité importante et prolongée de calcium dans le sang. C'est l'un des marqueurs du cancer notamment du poumon et du sein. Avec ce capteur, dès que le seuil d'alerte est dépassé, l'implant change de couleur et vire au brun.

