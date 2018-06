publié le 04/06/2018 à 13:41

Tomber malade à l'hôpital. Un comble mais pourtant une réalité dans tous les hôpitaux du monde à cause des maladies nosocomiales qui surviennent en milieu hospitaliers. Bactéries, virus, les personnes fragilisées par leur état de santé peuvent être exposées à des infections parfois violentes, voire fatales.



Selon les résultats d'une enquête qui est effectuée à ce sujet tous les 5 ans, 1 patient sur 20 en moyenne est victime d'une infection nosocomiale. Un chiffre très important, qui appelle à se demander quelles sont les mesures prises afin de lutter contre ce phénomène.

Ainsi le plus alarmants reste qu'il n'y a eu aucune progression depuis 2012, les infections liées à une opération sont même en hausse. Cela représente en tout 4.200 décès par an. Ce qui fait plus que le nombre de morts sur les routes.

