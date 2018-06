La plupart des compléments alimentaires seraient inutiles pour la santé

publié le 01/06/2018 à 06:43

"Notre étude a révélé que si vous voulez utiliser des compléments vitaminiques ou de minéraux tels que la vitamine D, le calcium ou la vitamine C, cela ne vous vous fera aucun mal, mais il n’y a aucun avantage apparent non plus". Les conclusions du docteur David Jenkis sont formelles : la plupart des compléments alimentaires ne présentent aucun bénéfice pour la santé.



Le spécialiste est l'un des auteurs d'une étude menée par des chercheurs du St Michael’s Hospital de l’Université de Toronto, au Canada. Les résultats de celle-ci publiés par le Journal de l'American College of Cardiology, montrent que la supplémentation en vitamines et minéraux n'a aucun effet qu'il soit bénéfique ou négatif sur la santé cardiovasculaire et la mortalité globale.

Les chercheurs ont passé un certain nombre de substances à la loupe : les vitamines A, B1, B2, B3 (niacine), B6, B9 (acide folique), C, D et E, mais aussi le bêta-Carotène, le calcium, le fer, le zinc, le magnésium et le sélénium. "Nous avons été surpris de trouver si peu d'effets positifs", a déclaré le Dr Jenkins.



Une alimentation saine préférée aux compléments

Le spécialiste préconise lui une "alimentation saine" plutôt que de recourir à ces produits. "Jusqu'à présent, aucune recherche sur les compléments alimentaires n’a mis en avant quoi que ce soit de mieux qu’une alimentation équilibrée et moins transformée, comprenant notamment des légumes, des fruits et des noix", a-t-il avancé.



Cependant, deux compléments ont trouvé grâce aux yeux des chercheurs : l'acide folique seul et la vitamine B couplé avec cet acide folique. L'étude démontre qu'ils pourraient réduire les risques de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux.