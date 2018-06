La lecture, meilleure solution pour préserver la santé de son cerveau

publié le 05/06/2018 à 16:47

Si vous avez l'habitude de dévorer des livres, cela pourrait vous éviter des maladies mentales à l'instar d’Alzheimer. Selon une étude de the American Medical Association, tous types de lecture, romans, magazines ou journaux, entraînerait le cerveau et le prémunirait contre les risques de démences.



Au total, 15.582 Chinois de 65 ans ou plus ont servi de cobaye pendant 5 ans pour cette étude. En 2015 et 2016, des contrôles ont été réalisés et ont ainsi démontré l'incidence d'activités intellectuelles sur le cerveau.

"De plus en plus d'éléments prouvent que des activités intellectuelles régulières comme lire des livres ou jouer à des jeux peuvent réduire le risque de démence chez les adultes en améliorant les capacités intellectuelles et en renforçant la résistance face au stress", peut-on lire dans l'étude.

Ainsi, ceux qui avaient une activité intellectuelle régulière avaient une plus faible propension à développer des maladies mentales. De fait, compte-tenu du vieillissement de la population dans certains pays, les auteurs de l'étude estiment que promouvoir des activités comme la lecture aurait un impact bénéfique sur l'incidence des maladies mentales.