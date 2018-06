La communication, meilleure remède contre la dépression

publié le 23/06/2018 à 07:58

Le manque de communication entre les humains nous conduit vers la fin de la civilisation. La France est le plus gros consommateur de la planète en anti-dépresseurs, en anxiolytiques. Et c'est un vrai problème.



Pourtant selon le docteur Saldmann, échanger et communiquer sont les meilleurs des médicaments. Un essai a été fait avec les maisons de retraites. On a voulu réunir des personnes pour qu'elles se retrouvent et communiquent. Mais cela n'a pas fonctionné pour une raison simple : on isole une catégorie. Ce qui fait la richesse d'une civilisation, c'est tous les âges confondus, toutes les cultures confondues. C'est cela qui fait la force.

Lorsque les gens sont isolés pour une raison d'âge, par exemple, ils deviennent dépressifs. Ce non mélange dans la communication est donc un des facteurs dans la grande dépression hexagonale.