L'horoscope du 9 janvier 2018

Bélier

Vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes et surtout vous vous méfiez de tout et de tous. Mais vous n'avez pas tort, on pourrait vous pousser à la faute. Il y a des aspects un peu difficiles sur votre secteur du travail et un collègue jaloux, envieux, pourrait tenter de vous mettre en mauvaise position. Mais vous avez de quoi vous défendre ! Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 6 et le 12 avril, qui peuvent aussi avoir une petite crise de parano ! 1er décan, aucune facilité ne vous est accordée en ce moment ; il faut essayer de faire avec.

Taureau

1er décan, vous disposez de vibrations très constructives, qui valorisent vos ambitions, mais cela ne veut pas dire que c'est facile et que cela vous tombe tout cuit. Vous recevez en effet de bons influx de Saturne et même bons, ils vous demandent des efforts de persévérance et une mobilisation de votre puissance de travail. 2e décan, né après le 6 mai, la conjoncture est remuante, vous avez un choix à faire et il peut être lié à votre union, ou à un amour naissant. 3e décan, ça va être votre tour et ça l'est peut-être déjà.

Gémeaux

3e décan, vous allez pouvoir reprendre là où Saturne vous avait arrêté il y a un an. De nouveau, une progression se profile et se réalisera avant le mois de mai. Cela concerne surtout ceux qui sont nés après le 15 juin et qui auront un fort besoin de se lancer dans une aventure, un projet étant resté dans un coin de leur tête. Mais vous pouvez aussi l'abandonner. 2e décan, né les 9 et 10, vous semblez être dans une situation délicate parce que vous avez négligé quelque chose ou quelqu'un. 1er décan, vous apprenez à mieux gérer vos finances.

Cancer

1er décan, la peur de perdre ou d'être rejeté vous accompagne ces temps-ci, mais rassurez-vous, vous allez avoir un sérieux renfort d'ici quelque temps. C'est-à-dire que peut-être vous allez lâcher ou serez vous-même lâché, mais vous aurez autre chose derrière et de bien plus intéressant et créatif que ce que vous aviez auparavant. Fin du 2e décan et une partie du 3e (né après le 10 juillet), une sorte de big-bang est au programme et votre sensibilité en souffre, mais vous êtes-vous demandé si vous n'en tireriez pas avantage finalement ?

Lion

Votre statut est compliqué si vous êtes né entre le 11 et le 16 août. On pourrait vous avoir fait un coup de Jarnac et vous ne l'avez pas vraiment vu venir. Dans l'idéal, il faudrait que vous soyez davantage dans l'anticipation, et surtout que vous identifiez ceux qui veulent vous donner des coups (symboliquement, bien sûr). 3e décan, vous ne serez pas tranquille non plus jusqu'au 26 janvier. Même le 1er décan est dans ses petits souliers parce qu'il doit respecter une discipline ennuyeuse (selon lui).

Vierge

Né entre le 11 et le 16 septembre, les astres vous stimulent, ou plutôt ce sont les circonstances et surtout les opportunités à saisir qui vous stimulent. Vous avez du répondant en toute circonstance et une étonnante rapidité de réaction. Si quelque chose est dans l'air, vous saurez être parmi les premiers sur " le coup ". Bravo ! 1er décan, vous êtes dans une phase de construction et vous y travaillez dur, les résultats seront là. 3e décan, vous entrez vous aussi dans une phase riche en événements positifs.

Balance

2e décan, né après le 11 octobre, vous avez probablement aidé votre conjoint ou un ami à s'enrichir et aujourd'hui cette personne se conduit très mal avec vous. Il peut s'agir aussi d'un membre de la famille pour qui vous avez travaillé, peut-être gratuitement, et vous vous retrouvez aujourd'hui sans rien, sans indemnisation possible. La vie vous vengera... 1er décan, le temps est votre allié quels que soient les événements qui vous ennuient aujourd'hui. 3e décan, un souci financier à l'horizon ?

Scorpion

Vous avez la rage, si vous êtes né entre le 10 et le 16 novembre, mais heureusement les planètes de Feu qui vous indignent sont canalisées et ne peuvent vous nuire. Vous pourriez aussi avoir un soudain coup de passion pour quelqu'un ou être investi à fond dans un travail où il faut que vous fassiez votre trou avec pugnacité et détermination. 1er décan, la période est très instructive mais vous pouvez aussi être celui ou celle qui donne des leçons et qu'on écoute avec attention. 3e décan, vous aussi vous êtes en colère ?

Sagittaire

Si vous avez des symptômes de grippe ou de bronchite, ne faites pas comme d'habitude, ne les ignorez pas car vos défenses ne sont pas au top. Disons que les choses pourraient prendre de l'ampleur et vous serez affaibli pendant un certain temps. Consultez le médecin et, pour une fois, suivez ses conseils à la lettre. C'est votre intérêt. Le 2e et le 3e décan pourraient être les plus concernés par ce problème. En revanche, 1er décan, un achat de terrain ou de maison peut être dans l'air.

Capricorne

Vous pourriez vous prendre de passion pour quelqu'un ou quelque chose, et d'une manière très exclusive. C'est-à-dire que plus rien d'autre ne comptera. Le 2e décan est concerné aussi, mais né à la fin c'est-à-dire vers les 9, 10 janvier. D'autres pourraient se sentir ou être réellement exclus d'un groupe, comme une brebis galeuse. 1er décan, pourquoi refuser les invitations amicales si vous vous sentez seul ? Ne ratez pas l'occasion de vous changer les idées. 3e décan, vos projets vont faire un bond !

Verseau

3e décan, soyez sérieux et marchez sur des oeufs. N'allez pas déclencher la colère de vos supérieurs ou d'un parent en faisant le contraire de ce qu'on attend de vous. La fin du 2e décan est elle aussi impliquée dans la conjoncture du jour où il peut y avoir de l'injustice, et qui peut donc vous révolter un maximum. Et quand vous vous révoltez, ça fait mal ! 1er décan, la future conjonction de Mercure et de Saturne, à partir de jeudi, risque d'augmenter votre nature anxieuse ; un ami malade vous préoccupera ?

Poissons

C'est le bon moment pour vous lancer dans une aventure un peu risquée, 3e décan, mais Saturne vous a appris en 2017 que vous n'aviez finalement rien à perdre. Et c'est la meilleure des dispositions pour réussir ce qu'on entreprend et même parfois pour réussir tout court. Né les 10, 11 mars, Jupiter et Mars vous donnent tous les courages. 2e décan vous avez eu et certains ont encore d'encourageants aspects, vous pouvez donc vous aussi foncer. 1er décan, l'un de vos amis aurait-il un gros problème ?