L'horoscope du 9 décembre 2017

09/12/2017

Bélier

Autant l'énergie martienne de votre signe vous pousse à passer à l'acte, autant celle du Scorpion est intériorisée. Elle vous rend plus tranchant et plus inflexible. Vous n'êtes pas facile à gérer sous cette conjoncture. Mais on peut aussi se demander si vous n'allez pas vous faire opérer (le côté tranchant !), ou s'il n'y aura pas une opération financière au programme. 1er décan jusqu'au 25/12, 2e décan du 25 au 10 janvier, 3e décan du 10 au 26 janvier. 3-4 jours, chacun à votre tour dans l'ordre des dates.

Taureau

Pas sûr que vous allez apprécier Mars en Scorpion, elle s'oppose à vous et crée un rapport de force, un conflit intime parfois que vous êtes obligé de résoudre. Peut-être avez-vous simplement une décision à prendre (1er décan jusqu'au 25) ? Mais on peut aussi beaucoup vous demander et vous finirez par en avoir assez ! 2e décan, c'est la période du 25 au 10 janvier qui verra Mars (et Jupiter) face à vous : un gros conflit potentiel. Quant au 3e décan il supportera Mars du 10 au 26 janvier.

Gémeaux

Avec Mars en Scorpion, vous n'allez pas chômer, même s'il s'agit d'un travail intérimaire il faudra vous y investir à fond, ce qui vous gavera très vite ! Vous n'êtes pas du genre à vous installer dans un boulot " alimentaire ", surtout si vous êtes jeune, mais l'important sera que vous le fassiez bien, que vous ne bâcliez pas. 1er décan jusqu'au 25 décembre, 2e décan (l'aspect sera plus conflictuel) du 25 au 10 janvier, 3e décan du 10 au 26 janvier, toujours beaucoup de boulot.

Cancer

La configuration pourrait bien vous faciliter la vie, car dès que vous démarrerez quelque chose ou que vous prendrez une initiative quelconque, ça marchera. Certes vous ferez des efforts, on en fait toujours avec Mars, mais ils seront payés de retour. Cela dit, la relation avec un de vos enfants peut être conflictuelle. 1er décan jusqu'au 25 décembre, gardez votre calme avec les enfants, 2e décan du 25 au 10 janvier, une énergie à soulever les montagnes, 3e décan du 10 au 26 ; un petit conflit amoureux ?

Lion

Veillez à ne pas être négatif avec Mars Scorpion, vous aurez tendance à ne voir que ce qui ne va pas. Cela dit, la critique peut vous être utile si vous l'acceptez. Car c'est là le problème : le Lion a beaucoup de mal avec la critique, qu'il vit comme une agression, ou même parfois comme une négation de lui-même. 1er décan, vous pourriez même verser dans l'auto-critique (plus rare) ; jusqu'au 25. 2e décan, vous recevrez les influx martiens jusqu'au 10/1 et 3e décan du 10 au 26 janvier.

Vierge

C'est plutôt une bonne conjoncture, 1er décan pour l'instant, car elle va dans le même sens que Jupiter, c'est-à-dire que vous pourrez diversifier vos activités. Vous semblez être très sollicité, ou l'avoir été, et il faut à présent travailler sur ce qui s'est mis en place, peut-être y investir un peu plus d'énergie. Ce dont vous ne manquerez pas. 1er décan cela va durer jusqu'au 25 décembre, 2e décan du 25 au 10 janvier, avec une rencontre Mars/Jupiter des plus dynamiques. 3e décan du 10 au 26 janvier.

Balance

Avec Mars en Scorpion, vous aurez grand besoin de fonds et justement, il se trouve qu'on vous doit de l'argent ou que vous avez quelque chose à vendre. Un bien que vous avez acheté (1er décan pour l'instant) et que vous avez même peut-être déjà remis sur le marché. Le problème étant qu'une vente, c'est long à réaliser. 2e décan, du 25/12 au 10 janvier, Mars vous créera le même genre de contrariété et peut-être davantage, car il faudra éventuellement partager. 3e décan, du 10 au 26 janvier.

Scorpion

Vous n'allez pas être facile à vivre pendant quelques jours, 1er décan, les traits un peu... compliqués de votre caractère seront accentués et ne plairont pas à tous. Cela dit, Mars peut vous être très utile si vous avez un travail difficile à faire : vous ne lâcherez rien ! Par ailleurs, face aux autres, vous serez intransigeant, inflexible et on risque de vous trouver sans coeur. 1er décan jusqu'au 25, 2e du 25 au 10 janvier ave une rencontre très forte entre Mars et Jupiter, 3e décan du 10 au 26 janvier.

Sagittaire

C'est le moment de faire place nette, de vous attaquer à votre courrier en retard et aux factures que vous n'avez pas payées. Mars, vous dit qu'il il y a du boulot ! Peut-être avez-vous trop laissé traîner et avez-vous reçu des lettres de rappel ? Le 1er décan risque aussi d'être un peu influençable jusqu'au 25 décembre. 2e décan, Mars vous regardera du 25 au 10 janvier, puis 3e décan ce sera du 10 au 26 janvier. Vous en ressentirez tous les " effets " pendant 2 ou 3 jours. Gare aux virus qui circulent...

Capricorne

Mars en Scorpion va à la rencontre de Jupiter, une conjonction très forte et qui vous permettra de lancer un projet et de le démarrer sur les chapeaux de roues. Le 2e décan sera le plus concerné par cette conjoncture qui sera active d'ici une quinzaine de jours, peut-être même avant. Attention à ne pas vous fâcher avec un ami. 1er décan, Mars vous regarde jusqu'au 25 et vous invite à venir en aide à quelqu'un, ou à demander de l'aide (plus rare). 3e décan, votre boulot exige de l'application.

Verseau

1er décan, vous avez Mars jusqu'au 25 et pendant deux/trois jours chacun il y aura du désordre dans votre organisation, vous aurez trop à faire et pas assez de temps. Mais c'est peut-être la période qui veut ça : la dernière ligne droite avant les fêtes demande toujours un fort investissement, surtout si vous êtes dans le commerce. 2e décan, pour vous ce sera du 25 au 10 janvier qu'il y aura un petit coup de calcaire au boulot - ou un déménagement. 3e décan, ce sera du 10 au 26 janvier pour vous.

Poissons

Positive pour votre signe, Mars vous poussera un peu ou beaucoup à exprimer davantage vos opinions et même à vous battre pour défendre vos idées. 1e décan cela durera jusqu'au 25 décembre et tout ce que vous entreprendrez en-dehors de vos activités habituelles pourrait vous valoir des compliments mérités. 2e décan, les influx de Mars se feront sentir du 25 au 10 janvier et seront encore plus forts car Mars sera conjointe à Jupiter ; une polémique vous réussira ! 3e décan, vous recevrez les influx de Mars du 10 au 26 janvier.