L'horoscope du 8 janvier 2018

publié le 08/01/2018 à 06:16

Bélier

Ce n'est pas une semaine de rêve si vous êtes né entre le 2e et le 3e décan, c'est-à-dire vers les 9, 10 avril. Des embûches, des murs vous empêchent d'avancer. C'est dû à un aspect de Pluton, accentué par Jupiter, et votre volonté de vous battre ne peut que vous placer dans une position encore plus difficile. Essayez d'accompagner le mouvement. 1er décan, ce n'est pas plus facile pour vous, Mercure rencontre Saturne à partir de mercredi et la communication, les transports pourraient être difficiles.

Taureau

Pour vous, c'est du tout cuit cette semaine, à quelques exceptions près. Vous êtes dans une période où tout devrait vous paraître plus facile et surtout plus lucratif. 1er décan, Mercure et Saturne seront vos alliées après mercredi et vous aurez des arguments imparables si vous devez discuter ou négocier. Vous serez inflexible. 2e décan, c'est moins facile parce que Mars et Jupiter s'opposent (né autour des 9, 10 mai), toutefois ce sera terminé en milieu de semaine, mais c'est le 3e décan qui sera alors exposé au conflit.

Gémeaux

Le Capricorne et Saturne dominent encore la semaine et éteignent votre spontanéité. Vous êtes obligé d'affronter une perte, probablement matérielle, 1er décan. Mais vous pouvez aussi avoir eu un deuil et vous êtes à présent face à des questions d'héritage qui ne vont pas se régler en deux temps, trois mouvements. Ça peut même traîner depuis quelques mois déjà. 2e décan né après le 8/6 et début du 3e (né avant le 16 juin) il pourrait y avoir du ramdam dans votre travail. A moins que vous n'ayez un souci de santé.

Cancer

On dirait que vous êtes dans une sorte de tourbillon, si vous êtes du 2e décan né après le 8 juillet. Un tourbillon positif, certes, mais vous devez garder le contrôle. Il est possible que vous ayez à la fois votre quart d'heure de gloire, qu'on vous exprime une sorte de reconnaissance, et à la fois que vous vous sentiez " cassé " par quelqu'un. 3e décan, à votre tour d'être dans un tourbillon à partir de mercredi, mais cela fait sûrement plusieurs jours que vous y êtes. 1er décan, acceptez de ralentir votre rythme.

Lion

La conjoncture se déplace et le conflit qui occupait le 2e décan aussi. Il sera actif pour le 3e décan après mercredi mais peut déjà vous faire littéralement bouillir de colère. Nous avons parlé d'injustice pour le 2e décan, et il en sera de même pour le 3ème qui va devoir se justifier ou se défendre face à des accusations parfois mensongères. 2e décan, débarrassé de cette conjoncture, vous serez plus " léger " à partir de jeudi. 1er décan, vous serez peut-être obligé d'aller voir le médecin après jeudi.

Vierge

Une bonne semaine, qui commence bien pour certains grâce à des influx dynamiques concernant vos relations avec vos proches ou avec votre clientèle. Celle-ci pourrait s'agrandir brusquement, peut-être parce qu'on vous aura fait une bonne publicité. Mais il est possible aussi que vous ayez un produit que tout le monde veut, qui est à la mode. Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 10 et le 16 septembre, donc fin 2e décan et début 3e. Pour le 1er décan, tout semble aller bien sauf que le rythme est lent.

Balance

Un passage un peu compliqué pour certains natifs de la fin du 2e décan et du 3e. Vous avez des déconvenues, c'est sûr, mais il ne faut pas vous décourager. C'est transitoire, sauf si vous êtes né autour des 13, 14 octobre. La dissonance de Pluton est en effet activée et vous pourriez vous trouver de nouveau dans une impasse. 1er décan vous n'êtes pas gâté non plus à cause de Saturne et vous aurez une nouvelle un peu ennuyeuse en fin de semaine. Un déplacement pourrait être annulé.

Scorpion

Jupiter et Mars, maîtres des orages, sont conjointes dans votre signe, aussi pourriez-vous être vraiment furax si vous êtes né entre le 10 et le 17 novembre. Heureusement, cette conjonction est modérée par Vénus et si vous êtes en plein orage passionnel, l'autre aura le pouvoir de vous calmer. Et encore, rien n'est moins sûr ! 1er décan, vous êtes tout ce qu'il y a de plus raisonnable, vous avez le nez dans des livres ou êtes en pleine formation professionnelle.

Sagittaire

Après la trêve du week-end, les affaires reprennent et surtout celles que vous ne contrôlez pas en ce moment ; vous êtes obligé de laisser les autres faire. Etes-vous en confiance ? Probablement pas, mais vous n'avez pas le choix, vous devez vous en remettre aux autres, apparemment des personnes qui ont un pouvoir que vous n'avez pas. Il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un problème de santé ou de mauvaise gestion de votre argent, en tout cas si vous êtes né entre le 10 et le 16 décembre.

Capricorne

Bon anniversaire si vous le fêtez cette semaine, le Soleil et Jupiter sont amis et vous offrent de développer un projet ou une amitié qui prendra de plus en plus de place. Cela concerne surtout donc le 2e décan et le début du 3ee, ce dernier recevant les influx de Jupiter jusqu'à fin avril puis elle rétrogradera quelque temps. 1er décan, Mercure rejoindra Saturne à partir de jeudi, méfiez-vous d'un excès de pessimisme : ne faites pas de catastrophisme. 2e décan, le Soleil, Mars, Jupiter décuplent volonté nouvelle de vous démarquer des autres.

Verseau

Le Soleil et Vénus sont conjoints ces jours-ci, il se peut que vous fassiez des mystères pour protéger vos amours, ou que l'élu de votre coeur ne soit pas libre. Cela concerne surtout le 2e décan et le début du 3e : vous ferez preuve d'une totale discrétion, mais vos proches ne pourront pas s'empêcher de noter un changement d'attitude intriguant. Toutefois, né vers les 6 et 7 février on peut vous confier une mission professionnelle qui doit rester secrète. 1er décan, attention à ne pas attraper froid après jeudi.

Poissons

Aucun nuage à l'horizon, sauf bien sûr le brouillard neptunien pour certains natifs du 2e décan. Nous en avons déjà parlé, vous devez éviter toute dépendance. Que ce soit à une personne ou à un produit, en particulier si vous êtes né autour des 3, 4 mars. Et n'oubliez pas que la dépendance à la nourriture est aussi une addiction. 1er décan, vous renforcez votre réseau amical ou professionnel et consolidez votre position au sein de ce réseau. 3e décan, à votre tour de recevoir des aspects dynamiques (après jeudi).