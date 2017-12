publié le 25/12/2017 à 06:48

Bélier

Vous ne serez pas très content 1er décan, la rencontre Vénus/Saturne vous obligeant à canaliser votre nature profonde et à rester de marbre sur le plan affectif. Vous ne pourrez pas vous laisser aller à votre enthousiasme naturel, ni à votre impatience constitutive. Au contraire, vous serez obligé d'accepter la lente marche du temps. 2e décan, né entre le 3 et le 8 avril, un courrier, un échange, un déplacement seront au programme de la semaine. 3e décan, il faut vous ressourcer aujourd'hui.

Taureau

Au contraire du voisin Bélier, vous apprécierez Vénus et Saturne, 1er décan, car elles auront pour mission de vous rassurer sur les sentiments de votre partenaire. Surtout s'il s'agit de quelqu'un que vous avez rencontré récemment ; vous aurez des preuves de sa loyauté et vous vous sentirez en confiance avec lui ou elle. 2e décan, Mars s'oppose à vous toute la semaine, il risque d'y avoir du ramdam avec un partenaire affectif ou professionnel. 3e décan, des soucis administratifs, un procès peut-être ?

Gémeaux

Les planètes occupent un secteur financier, il se peut donc que vous soyez en manque de fonds 1er décan, cependant votre situation est plus solide qu'avant. Certes vous gagnez peut-être moins, mais vous êtes assuré de ne pas perdre votre emploi ou de ne pas risquer de le perdre comme c'est arrivé précédemment. 2e décan, une promotion professionnelle pourrait être dans l'air mais vérifiez bien que l'information est vraie ; ça peut être du pipeau. 3e décan, le changement souhaité se profile.

Cancer

Deux scénarios sont possibles 1er décan, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui construire du solide, soit vous vous faites difficilement à votre célibat. On sait qu'avec Saturne les rencontres peuvent être durables, même s'il y a un obstacle au départ et cela pourrait être votre cas. Mais la solitude peut aussi vous peser. 2e décan, vous avez peut-être l'occasion de partir à l'aventure, enfin c'est un bien grand mot : vous ne partez peut-être qu'en vacances. 3e décan, patience et longueur de temps...

Lion

Le Soleil, Vénus et Saturne sont le trio qui marque juste ce début de semaine, vous trouverez le temps long et l'ennui sera un peu comme un désert à traverser. Ce sera très provisoire, d'ailleurs il est plutôt rare que vous vous ennuyiez. Mais il y a peut-être quelque chose de particulier qui vous tracasse ces temps-ci. 2e décan, c'est le contraire, vous serez entouré de personnes joyeuses et même un peu fêtardes. 3e décan, Uranus tiendra ses promesses pendant la période Verseau.

Vierge

Vous êtes de ceux que la conjoncture rassure et à qui elle redonne confiance, en tout cas 1er décan. Il apparaît même que votre estime de soi reprend du galon. Déjà Jupiter a oeuvré dans ce sens en octobre, mais il s'agit à présent de Saturne et c'est bien plus durable. Vous allez ou avez déjà acquis une belle force intérieure. 2e décan, une relation est en train de se dissoudre, et ça vaut mieux pour vous. 3e décan, vous serez en phase avec tout le monde en ce jour de Noël.

Balance

Né en septembre, vous ne vous sentez pas au top avec cette conjonction Soleil/Vénus/Saturne qui vous incite à vous endurcir et parfois à vous refermer. Il se peut que vos proches s'interrogent, se demandent ce qui vous arrive, mais c'est quelque chose d'intime semble-t-il, que vous ne pouvez pas livrer facilement. 2e décan, né entre le 6 et le 11/10, vous avez du répondant et serez heureux de pouvoir le montrer cette semaine. 3e décan, le temps des concessions est terminé (né après le 18/10).

Scorpion

Une bonne conjoncture pour vous en ce jour de Noël, non seulement vous aurez de l'amour à donner, mais vous en recevrez en échange, et pas du bidon 1er décan. Avec le Soleil, Vénus et Saturne conjoints dans un secteur qui représente votre entourage privé - ou professionnel - vous pouvez être sûr d'être apprécié pour ce que vous êtes vraiment, pas pour des apparences. 2e décan, Mars est chez vous (né vers le 3/11), votre agressivité pourrait froisser un proche. 3e décan, rien de spécial apparemment.

Sagittaire

Vénus, Soleil, Saturne sont dans un secteur qui gère l'argent, les cadeaux et votre confort intime. Mais la conjoncture dit que vous ne pouvez pas être satisfait. Apparemment, que ce soient les cadeaux des autres ou ceux de la vie, vous n'en avez pas assez, surtout 1er décan puisque Saturne vient de s'installer dans ce secteur. 2e décan, la semaine est marquée par le passage de Mercure qui revient à ses positions de novembre. Rendez-vous, négociations sont favorisés. 3e décan, vous progressez.

Capricorne

Vous recevez la planète de l'amour et de l'argent, mais elle se frotte à Saturne et se montre un peu restrictive. Elle peut aussi accentuer votre crainte de l'abandon. Et cela risque, pour beaucoup d'entre vous, 1er décan, d'être la tonalité générale - la peur de perdre - au cours des prochains mois, avec des hauts et des bas. Mars est votre alliée 2e décan et sa conjonction avec Jupiter va donner un sacré coup de booster à un projet, surtout né les 6, 7 janvier. 3e décan, les tensions sont moins fortes.

Verseau

On ne peut pas dire que vous serez très affectueux, très tendre et romantique avec Vénus Capricorne. Au contraire, vous semblerez lointain et indifférent parfois. Mais cela ne sera peut-être qu'apparence et, dans le fond, vous réfléchirez sérieusement à votre vie affective et à ce que vous pouvez améliorer dans votre rapport à l'autre. 2e décan né avant le 3/2, vous serez un peu trop ferme, trop autoritaire, et si on a le malheur de vous contrer vous réagirez mal. 3e décan, ça baigne.

Poissons

Vous apprécierez Vénus en Capricorne et sa conjonction avec Saturne car cela vous aidera à mesurer la solidité de vos amitiés, ou d'une histoire de cœur. En outre, certains couples pourraient avoir un important projet mais il va falloir qu'ils soient patients car Saturne s'en mêlant, il leur prendra plus de temps que prévu. 2e décan, grâce à Mars vous dépasserez vos limites et aurez le sentiment de vivre intensément. 3e décan, plus aucune planète pour vous gêner dans votre développement.