L'horoscope du 23 juillet 2017

publié le 23/07/2017 à 08:10

Bélier

Une configuration trépidante, qui vous plaira car il faudra être rapide à réagir et à décider. Mais soyez sympa, n'imposez pas vos volontés à tout le monde. Votre entourage et surtout vos enfants supporteraient mal une crise d'autorité, surtout si vous êtes en vacances. Ils vous diront d'être plus cool, et plus on vous dira de vous calmer, plus vous aurez envie de faire le contraire. Evidemment ! Vous n'êtes jamais doux comme un agneau ; ou alors c'est très rare !



Taureau

Né en avril, vous êtes de ceux qui n'aimeront pas la nouvelle Lune car elle dérangera un peu trop leurs habitudes, mais quelqu'un peut aussi vous chercher querelle. Et inutile de vous préciser que vous détestez cela : vous remettrez cette personne à sa place de manière un peu... brusque. Mais vous n'êtes pas tout à fait dans votre état normal depuis quelque temps ! La proximité d'Uranus avec votre signe sème un vent de panique chez ceux du tout début du signe.

Gémeaux

Attention, avec la nouvelle Lune, à ne pas donner raison à ceux qui prétendent que vous êtes un velléitaire et que vous allez rarement au bout de vos entreprises. Vous pourriez en effet passer d'une activité à une autre à la vitesse de la lumière, donnant ainsi l'impression que vous ne parvenez pas à fixer votre attention sur quelque chose. C'est vrai, les Gémeaux ont des problèmes de concentration mais cela se gère. Quand vous êtes sur un travail, faites des pauses fréquentes.

Cancer

Vous ne pourrez pas vous empêcher de toujours en vouloir plus, surtout si vous êtes de juin. Vous le constaterez par vous-même, rien ne semble vous combler. Il y a comme un vide en vous et vous avez besoin de le remplir... La meilleure solution est de trouver des activités qui vous procureront du plaisir, et si vous êtes en couple, ce sont les caresses de l'autre qui vous calmeront le mieux. Seul ? Il y aura forcément de la frustration dans l'air que vous compenserez avec des sucreries ou pire...

Lion

Cette NL devrait vous mettre très en valeur, mais elle est associée à Mars et comme je vous l'ai dit hier, cette configuration risque de vous faire perdre votre sang-froid... Colère et ressentiment se côtoient pour les uns, alors que les autres doivent dépenser une forte énergie pour se battre ; dans quelque domaine que ce soit. D'autres encore pourraient avoir de la fièvre à cause d'un virus, voire subir une petite intervention chirurgicale. Donc il y a mieux comme nouvelle Lune !

Vierge

Cette nouvelle Lune bousculée par Mars est plutôt du genre à vous créer des ennuis, réels ou imaginaires. Il semble que vous ferez une montagne de quelques détails. Ces détails prendront une importance qu'ils ne devraient pas avoir car votre imagination vous fera voir les choses en noir. Heureusement, cela ne devrait pas durer outre mesure et vous devriez revenir à la raison avec l'arrivée de Mercure dans votre signe dès mardi prochain.

Balance

La conjoncture est positive pour vous ; elle met l'accent sur vos espoirs et vos projets, qu'ils soient immédiats ou plus lointains. Du coup, vous serez de bonne humeur. Il se pourrait même que, Mars étant associée au Soleil et à la Lune, vous ayez quelque chose à mettre en place dès demain, une de vos attentes ayant pu se concrétiser, par exemple. Certains pourraient démarrer un nouveau boulot, peut-être saisonnier, mais quoi qu'il en soit vous aurez l'impression d'être chanceux.

Scorpion

Si vous êtes d'octobre, cette nouvelle Lune n'est pas la meilleure de l'année. Elle vous pousse à prendre une décision ou à en subir une qui risque de vous contrarier. Des changements se profilent pour le tout début du signe, nous en avons déjà parlé, et cette nouvelle Lune ne fait que confirmer ce qui vous attend. Cela dit, suivant votre thème natal, c'est peut-être vous qui avez pris la décision d'un changement, certains ayant le projet de prendre leur indépendance.

Sagittaire

Pour vous, c'est nickel, la configuration est réjouissante car elle occupe votre secteur préféré, celui des voyages. Mais un désaccord avec quelqu'un gâchera l'ambiance. Une ambiance qui pourrait être chaleureuse et conviviale si vous n'étiez pas aussi têtu et obstiné à vouloir avoir raison à tout prix (1er décan principalement). Par ailleurs, si vous prenez le volant, ne soyez pas trop pressé d'arriver, il va certainement y avoir des radars partout, même sur les petites routes.

Capricorne

Vous aimeriez bien que personne ne s'en aperçoive, mais vous ne serez pas content. Et vous n'aurez aucune envie d'expliquer les raisons de ce mécontentement. Pourtant elles semblent être valables : vous pouvez très bien ressentir de la jalousie (si vous êtes une femme surtout) parce que votre homme se met à jouer les séducteurs. Mais votre fierté vous interdit de lui faire remarquer qu'il pourrait être plus discret. Et si vous êtes un homme, vous vous sentez en rivalité avec quelqu'un.

Verseau

La nouvelle Lune, conjointe à Mars, s'oppose à vous, natif de janvier, et une colère pourrait dégénérer en conflit si vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin. Cela vous demandera des efforts, mais pour le bon déroulement des événements, mieux vaut ne pas envenimer les choses. Comme je vous l'ai dit hier, c'est très probablement un partenaire ou quelqu'un que vous aimez qui vous mettra les nerfs à vif, et ça peut aussi être l'un de vos enfants si vous êtes en vacances ensemble, par exemple.

Poissons

Vous ne manquerez pas de courage, voire de bravitude grâce à la nouvelle Lune. Vous aurez une tonne de choses à faire et en viendrez méthodiquement à bout. On pourra admirer votre façon de faire, bien organisée, alors que ce n'est pas toujours votre plus grande qualité ! Cela dit, il n'est pas exclu que vous ayez un différend avec l'un de vos proches qui, comme hier, vous fera comprendre que c'est à vous de vous occuper de la logistique. Alors que les tâches devraient être partagées.