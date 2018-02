L'horoscope du 2 février 2018

publié le 02/02/2018 à 06:25

Bélier

Vous serez râleur, plus que d'habitude, tout sera prétexte à ratiociner. Et c'est peut-être juste un détail invisible pour autrui qui décuplera votre sens critique. Pourtant vous avez de très jolis aspects de Vénus, de Mercure, de Mars, vous avez la niaque en ce moment, mais c'est un coup de la Lune en Vierge et la Lune elle représente ce que vous ressentez. Elle n'a le plus souvent rien à voir avec la réalité (les bons aspects) et tout à voir avec votre ressenti intérieur. Et, intérieurement, vous serez critique.

Taureau

Au contraire du Bélier et en dépit des contraintes imposées par les planètes en Verseau, vous serez content de cette journée et notamment, de vous-même. Vous aurez peut-être réussi quelque chose, obtenu enfin un remboursement ou une somme qu'on vous devait, et même si on vous met la pression au travail, vous ressentirez une agréable satisfaction interne. Mais vous pourriez aussi, 1er et début du 2e décan (né avant le 10 mai) être fier de l'un de vos proches, peut-être de votre conjoint !

Gémeaux

Vos pensées seront déstabilisantes, surtout 2e décan. Né après le 3 juin, vous envisagerez votre situation sous tous les angles, sans trouver de porte de sortie. On a l'impression, avec Neptune, que vous êtes dans quelque chose de l'ordre de la soumission, que vous attendez qu'on vous sollicite, qu'on vous parle ou qu'on vous montre qu'on vous aime. En même temps, vous vous sentez comme enfermé et ne voyez pas encore l'horizon s'éclaircir. C'est pourtant pour bientôt.

Cancer

Vous risquez de tourner en boucle dans vos pensées, mais c'est un peu habituel. Vous serez inquiet et sentirez qu'il faut que vous en parliez autour de vous. Le fait de pouvoir vous confier, d'entendre quelqu'un s'intéresser et vous donner des conseils, vous aidera à mieux vivre la situation. Il peut être question de jalousie, la vôtre ou celle de votre conjoint, ou alors d'une histoire d'argent qu'on vous doit et que vous avez du mal à récupérer. Seuls ceux qui sont nés après le 17 juillet ont de vraies raisons de s'en faire.

Lion

Il se peut que vous ressentiez une rivalité entre vous et un proche, ou même avec votre conjoint. Ne jetez pas d'huile sur le feu, laissez passer deux-trois jours. Le temps que vous fassiez la part des choses et que vous les remettiez à leur juste place. Il est vrai que la conjoncture peut accentuer votre nature jalouse et possessive et votre imagination risque de vous faire croire que l'autre n'est plus aussi " accro " à vous qu'avant. Et le doute pourrait s'installer, sans réel motif cependant.

Vierge

Vous aurez de l'intuition puisque la Lune est chez vous, mais vous la décortiquerez tellement pour l'analyser et donc la rationaliser qu'il n'en restera plus rien ! Peut-être que vous n'y croyez pas à l'intuition ou que vous ne vous faites pas confiance dans ce domaine... Pourtant, elle est nettement supérieure à toute forme d'intelligence puisqu'elle est issue de toutes vos perceptions, conscientes ou non, et de tous vos ressentis, conscients ou non. Surtout ne la négligez pas !

Balance

Vous n'en donnerez pas l'impression, mais sous des dehors sociables vous serez en réalité très réservé. Vous aurez besoin de réfléchir, de pouvoir faire le point. Vous avez certes de beaux aspects, quel que soit votre décan, mais la Lune est un des luminaires et elle prime sur les autres planètes, tout en étant au service du Soleil. Or, la Lune se trouve en Vierge, votre signe d'ombre, et on peut en effet penser que vous n'aurez pas envie de vos exposer, que vous préférerez rester en retrait, agir dans l'ombre.

Scorpion

Vous avez envie de vous lancer dans de grands projets, vous avez la bonne marge de manoeuvre, mais vous aurez de soudaines et inexplicables réticences. Comme disent les anglais vous aurez " les pieds froids ", c'est-à-dire que vous estimerez que vous n'êtes pas assez soutenu, ou qu'il vous faut davantage de fonds. Les natifs du 3e décan sont particulièrement concernés dans la mesure où ils reçoivent Jupiter et qu'elle est sensée vous donner foi en vous-même et en vos idées.

Sagittaire

Vous êtes très remonté ce matin, si vous êtes de novembre. On vous a fixé un ou des objectifs difficiles à atteindre, mais vous serez efficace et en viendrez à bout. A moins que vous n'ayez reçu un genre de papier officiel comme on n'aime pas en recevoir, ou qu'on vous ait demandé de respecter une discipline, vous qui n'aimez pas du tout la discipline, sauf celle vous vous imposez vous-même ou celle que vous imposez aux autres. Parce que, pour donner des ordres et des directives, vous vous posez là !

Capricorne

La confiance est là, vous avez une sorte d'assurance intérieure que les autres ne peuvent que ressentir et respecter. Et pourtant vous continuez à douter, difficile de vous comprendre ! Est-ce par superstition ? Ou parce que vous vous reportez sans cesse à vos expériences passées, et surtout à celles qui ont échoué ? Si vous continuez ainsi, si vous ne faites pas (un peu) confiance à la vie pour vous aider à atteindre vos objectifs, vous n'arriverez jamais là où vous voulez aller.

Verseau

Même si c'est votre anniversaire et que vous faites la fête, une ennuyeuse pensée tournera en boucle à l'arrière-plan, un pressentiment pouvant vous tarauder. Vous aurez l'impression que, la sensation que, sans avoir toutefois d'intime conviction et c'est ce qui vous contrariera : vous ne saurez pas comment ça va évoluer et vous aurez du mal à passer à autre chose. Vous ne pourrez le faire que demain soir (cela concerne surtout la fin du 1er décan et ceux qui sont nés ces jours-ci).

Poissons

Lune et Neptune s'opposent, alors 2e décan le brouillard pourrait s'installer : c'est vous qui le laisserez vous envahir afin de ne pas voir la réalité de trop près. En fait, ce n'est pas tout le 2e décan qui est concerné et si vous êtes né avant le 3 mars, vous en avez terminé avec cette très difficile présence de Neptune qui a changé l'image que vous aviez de vous-même. Mais à présent, grâce au récent transit de Jupiter en bon aspect (et qui va revenir) vous avez retrouvé grâce à vos propres yeux, et c'est quelque chose que les autres sentent.