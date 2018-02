L’horoscope du 1er février 2018

publié le 01/02/2018 à 06:23

Bélier

Votre planète, Mars, étant en phase avec Mercure vous pourrez dire tout net ce que vous pensez, 1er décan. Et évidemment, ça ne sera pas toujours gentil. Vous vous laisserez emporter, serez un peu trop " cash ", un peu trop direct et vous pourriez blesser votre interlocuteur. Cela dit, l'inverse peut aussi être vrai : vous entendrez des paroles destinées à vous motiver et vous les prendrez de travers ; vous n'y verrez qu'un aspect critique alors que ça ne sera pas le cas. 2e décan, Vénus vous protège des mauvais sorts.

Taureau

3e décan on vous cherche querelle, ou on vous pousse à une compétition dont vous ne voulez pas et, finalement, les gens vous semblent extrêmement vindicatifs. Ce n'est peut-être pas pour tout le 3e décan, seulement ceux qui sont nés avant le 16 mai... Cela dit, on ne sait jamais, Jupiter en est la responsable et elle s'oppose à vous ; tout le décan pourrait donc être concerné par une rivalité ou un climat de querelle avec un partenaire, affectif ou professionnel.

Gémeaux

1er décan, votre humour vous sauvera la mise dans n'importe quelle situation. Vous aurez le don de remarquer le petit truc comique que personne d'autre ne voit. C'est parfois votre principale qualité : vous êtes le signe le plus observateur du zodiaque, (tous décans) parce que vous êtes dirigé par Mercure. Elle vous rend curieux de tout et parfois de détails que les autres ne voient même pas, mais ce sont justement ces détails qui sont drôles et qui, mis en scène par vous, font beaucoup rire.

Cancer

Il n'y a que Jupiter pour vous faciliter la vie et vous aider à dénouer certaines situations, 3e décan. Mais attendez la période Poissons, tout sera plus facile. Et cela, pour les trois décans ! Encore une petite quinzaine et le Soleil, accompagné par Vénus, entrera chez vos amis Poissons, un de vos signes préférés dans le zodiaque. En attendant, il faut encore faire des efforts pour mieux comprendre ceux qui vous entourent et, de cette manière, mieux vous comprendre vous-même.

Lion

Un échange tendu pour ceux de juillet, on peut vous sommer d'expliquer clairement l'une de vos décisions, alors que vous estimez ne pas avoir à le faire. Cela n'aura de conséquences que sur le moment, parce que vous aurez l'impression d'être obligé de monter au créneau, tout en étant contraint à ménager votre interlocuteur. Un exercice un peu difficile pour le Lion ! 2e décan, né autour des 9, 10 août, une invitation, un rendez-vous amoureux pourraient être au programme ce soir.

Vierge

C'est une période un peu privilégiée pour le 3e décan, qui a eu tant de problèmes l'année dernière. Il n'est pas impossible que tout soit cadeau en ce moment. Il est vrai que Jupiter est installée en bon aspect avec vous et même si c'est un aspect mineur dont vous n'avez pas l'impression qu'il est actif, il est quand même là et, à terme (après septembre), vous comprendrez combien vous avez progressé. D'ici là, par moments, vous constatez que vous êtes sur la bonne voie.

Balance

N'oubliez pas, 3e décan, que vous avez encore jusqu'au mois de mai pour opérer les changements relationnels demandés par Uranus. Demandés ou imposés ! On a pu effectivement vous quitter et vous êtes resté " fixé " sur cet événement alors que c'est peut-être la meilleure chance que vous pouvez avoir de tout revoir de A à Z et ainsi ne plus être dépendant de l'autre comme vous l'avez été. 1er décan, tout va bien, un échange un peu vif est à prévoir avec l'un de vos proches.

Scorpion

Comme pour le Cancer, attendez la période Poissons d'ici une quinzaine parce que la période Verseau est un peu dure pour l'être tendre et sensible que vous êtes. Elle vous incite à revisiter un passé qui vous a peut-être fait du mal ou qui ne correspond pas du tout à ce que vous êtes devenu. Vous avez beaucoup évolué ! D'autant plus que Jupiter est passée par là ces derniers mois (1er et surtout 2e décan). Pour le 3ème, Jupiter est à l'œuvre, mais elle va rétrograder. Ses promesses seront tenues plus tard.

Sagittaire

Vous êtes très réactif en ce moment, 1er décan, mais essayez de canaliser vos impulsions et de ne pas dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Ou tout du moins, réfléchissez avant, de manière à ne pas dire des choses que vous regretterez. Cela dit, l'un de vos proches peut aussi avoir une mise au point à faire, et il ne s'agira pas de lui couper la parole parce que vous n'avez pas envie d'entendre ce qu'il a à vous dire. Il faut quand même écouter les autres de temps en temps...

Capricorne

D'après la présence de plusieurs planètes en Verseau, une question d'argent doit drôlement vous préoccuper en ce moment. De l'argent à sortir ou à recevoir. Comme nous l'avons déjà vu, il se peut que vous ayez quelque chose d'imprévu à payer, ou alors qu'un héritage soit à espérer mais les choses prennent du temps. Mais il y a de l'espoir, en tout cas pour le 2e décan et encore plus sûrement pour le 3e décan, qui recevra un bon aspect de Vénus à partir de vendredi.

Verseau

Le Soleil a atteint votre 2e décan et forme un aspect mineur avec Neptune, pas très vertueux puisqu'il vous pousse à dépenser. Alors, passer à l'acte ou pas ? Vous vous poserez la question et comme vous n'avez pas d'autre aspect planétaire pour vous freiner, vous vous laisserez probablement aller à votre désir. Même chose pour le 1er décan, qui est dans une période où l'impulsivité se dispute à l'impatience ; mettez plutôt votre énergie dans un projet, ou dans des idées originales.

Poissons

Beaucoup de travail et des responsabilités qui vous semblent très lourdes si vous êtes du 1er décan. Vous aimeriez bien vous plaindre, mais ce serait mal vu. Parce que vous avez peut-être déjà dit ce que vous pensez et qu'on vous a répliqué que vous n'aviez aucune raison valable de vous plaindre. Peut-être que sur le moment, vous n'avez pas osé dire ce que vous avi ez sur le coeur et maintenant vous avez certaines paroles de votre chef en travers de la gorge. Et vous pensez que vous manquez de répartie...