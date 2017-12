L'horoscope du 11 décembre 2017

publié le 11/12/2017 à 06:29

Bélier

Les questions d'argent sont délicates en ce moment si vous êtes du 2e décan, mais il semble que, d'après la conjoncture, cette semaine soit plus fructueuse. Vous recevrez en effet de bons influx de Vénus et ils pourraient vous aider à conclure une affaire qui vous rapportera. D'ailleurs, ça ira mieux à partir de janvier. 1er décan, avec Mars en Scorpion vous aussi vous vous mobilisez sur l'argent et surtout sur votre productivité. Vous voulez gagner plus ! 3e décan, pas de gros souci !

Taureau

Mars, symbole de volonté et Saturne, symbole de sérieux sont en harmonie 1er décan. Quoi que vous entrepreniez, il vous faudra être très méthodique. En effet, Mars s'oppose à vous et il pourrait y avoir quelques complications si vous ne suivez pas un chemin tout tracé ; ne vous écartez pas de la route et tout ira bien. 2e décan, Jupiter est face à vous jusqu'à fin janvier : association, nouveau partenaire ou au contraire divorce ? 3e décan, vos préoccupations seront surtout financières.

Gémeaux

Né entre le 6 et le 16 juin, vous attendez qu'un accord soit entériné, qu'on vous donne un laisser passer, ou une réponse à une question ? Il va falloir être patient. Mercure est rétrograde jusqu'au 23 décembre et ne vous libèrera qu'en janvier ; notamment si vous êtes né autour des 15, 16 juin. 1er décan, Mars indique que vous pourriez avoir des coups de pompe : vous avez du mal à vous reposer, à bien dormir. 3e décan, né les 20, 21, Saturne vous freine encore un peu trop jusqu'au 20.

Cancer

Vous ne manquerez pas de volonté si vous êtes de juin, bien au contraire, mais l'opposition de Saturne vous incite à penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Ce qui n'est pas vrai, bien sûr, mais Saturne a toujours le mauvais goût de nous faire croire qu'on est moins bien que les autres. C'est une leçon d'humilité qu'elle donne. 2e décan, Jupiter est encore bien disposée toute cette semaine et jusqu'en janvier. Elle vous demande de profiter ! 3e décan, certaines inquiétudes sont accentuées.

Lion

Une semaine qui ne sera pas zen pour les natifs de juillet, qui se prendront le chou avec tout le monde, tant ils seront irritables et parfois très susceptibles. C'est la faute de la dissonance de Mars qui est heureusement rapide et qui ne durera que 3 ou 4 jours pour chacun. Vous pouvez aussi avoir attrapé froid, être en conflit... 2e décan, Jupiter n'est pas très positive et vous pourriez avoir à vous affronter à l'administration (fisc surtout). 3e décan, assurance, fierté, séduction, tout ça pour vous.

Vierge

Mercure rétrograde sera en relation avec ceux qui sont nés entre le 8 et le 17 septembre. Vous aurez le nez sur un travail mais vous n'avancerez pas pour autant. Ou pas assez vite à votre goût. Cela dit il est possible que vous ayez plusieurs tâches à mener de front et que vous ne vous sentiez pas assez concentré. 1er décan, Mars dope votre habileté intellectuelle et surtout votre rapidité à trouver des réponses à tout ! 3e décan, encore un petit effort et Saturne vous lâchera (le 20).

Balance

Pas de bug pour le 2e décan, le plus favorisé cette semaine. Né entre le 5 et le 14 octobre, tous ceux que vous côtoierez seront admiratifs et bienveillants. Vous vous sentirez porté par vos relations avec votre entourage, professionnel ou privé, et seuls ceux du 12 octobre auront à se plaindre (mardi) d'une personne manipulatrice. 1er décan, vous aurez un problème matériel à régler rapidement, vous vous y investirez à fond. 3e décan, vous pourrie faire un pas en avant côté relation de couple.

Scorpion

Né en octobre, Mars va s'occuper de vous toute la semaine mais pas toujours dans le bon sens. Vous risquez d'être parfois agressif, et même un poil destructeur... ou auto-destructeur, le travers qu'on vous reproche le plus ! Mais c'est quelque chose qui vous est nécessaire pour pouvoir faire place nette et construire du nouveau. 2e décan, il n'est pas impossible que Vénus vous gratifie d'une petite rentrée ou d'un bénéfice dans une affaire. 3e décan, si l'argent manque à qui la faute ?

Sagittaire

Mercure va encore reculer cette semaine dans votre signe. Né entre le 8 et le 18 décembre, ne signez rien et soyez patient si vous attendez quelque chose. Quelques rendez-vous pourront être remis voire annulés, même chose si vous avez un déplacement à faire ; il peut y avoir un empêchement. Pour le moment. 1er décan, vous manquerez un peu de tonus, mais cela passera rapidement ; un rhume ? 3e décan, cette fois Saturne est vraiment sur le départ (le 20 décembre exactement).

Capricorne

Le 1er décan semble être déjà en butte aux rigueurs saturniennes : restriction de budget, problème avec un parent, un supérieur, ou parfois insatisfaction générale. Mais Saturne n'est pas une inconnue pour vous, et s'il y a des restrictions ou une quelconque difficulté vous vous y adapterez et n'en ferez pas un drame. 2e décan, Mercure rétrograde sera en relations avec vous après jeudi, vérifiez tout par vous-même, surtout ce que vous entendrez. 3e décan, un manque de vitalité ?

Verseau

Mars risque d'ennuyer ceux de janvier cette semaine, vous aurez trop de boulot et surtout vous serez sans cesse aux taquets parce que vous manquerez de temps. Mais ça ne sera peut-être qu'une impression ? De toute façon le rythme devrait ralentir ou alors vous serez peut-être mieux organisé la semaine prochaine. 2e décan, Vénus vous salue bien ces jours-ci, prévoyez une amélioration côté finances. 3e décan, le Soleil vous éclaire et vos projets prennent de l'ampleur.

Poissons

Mars et Saturne sont en phase avec vous, 1er décan, et vous donnent l'occasion de vous reconstruire ou de profiter d'une nouvelle relation en pleine élaboration. Votre style de vie a changé, vous avez eu des prises de conscience et il est sûr que ceux/celles que vous allez rencontrer vous correspondront davantage. 2e décan, ne croyez que ce que vous voyez, on pourrait vous dire n'importe quoi. 3e décan, né le 19 mars, Saturne cessera sa dissonance le 20.