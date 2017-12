L'horoscope du 10 décembre 2017

publié le 10/12/2017 à 08:01

Bélier

3e décan, Mercure/Uranus vous verront très habile de vos mains ou sur le plan intellectuel ; vous résoudrez les situations en deux temps, trois mouvements. Vos neurones fonctionneront à merveille, autant pour trouver des idées originales que pour donner du talent à vos mains. En particulier né autour des 14/15 avril. 1er décan, né autour des 21, 22 mars, vous avez une décision à prendre concernant une vente ou un achat. 2e décan, né vers le 2/4, un petit coup de coeur ? Vite oublié cependant.

Taureau

Si vous faites votre comptabilité aujourd'hui, vous risquez de constater une erreur, une rentrée ou une sortie dont vous vous rappelez, mais qui n'apparaît pas. Vous allez passer du temps à chercher ce qui manque, et rien ne vous fera lâcher prise tant que vous n'aurez pas trouvé ce qui cloche ; 2e décan, né début mai. 3e décan, Mercure et Saturne ne créent plus de blocages, mais vous cherchez encore une solution à votre problème car il n'est pas réglé. 1er décan, un choix à faire ?

Gémeaux

Les problèmes d'argent que ceux du 2e décan rencontrent risquent de leur prendre la tête. En fait, l'argent ne doit pas gérer votre vie, c'est vous qui devez le gérer et donc avoir le contrôle sur lui ; or il ne semble pas que cela soit facile pour vous en ce moment, vous êtes dans une (longue) période d'instabilité dans ce domaine (né début juin). 3e décan né le 16 juin, enfin une bonne nouvelle, quelque chose qui peut provoquer votre étonnement. 1er décan la semaine va être chargée côté boulot.

Cancer

3e décan, Uranus stationne, des fois que vous n'auriez pas compris que vous deviez vous plier à des règles communes à tous les êtres humains. Surtout né le 17/7. La planète va rester dans cette portion de zodiaque jusqu'à fin février, vous aurez donc l'occasion de faire ce qu'il faut pour accepter ce que la vie vous impose. 2e décan, Vénus et Neptune risquent de vous inciter à rêver trop fort, mais votre expérience vous rendra prudent. 1er décan, votre libido pourrait être en effervescence.

Lion

2e décan, à votre tour d'apprécier les compliments et les flatteries en tout genre. Mais vous pouvez vous aussi vous montrer excessivement louangeur. Surtout si vous avez quelqu'un à séduire ; il vous semblera que c'est la meilleure manière de faire pour attirer l'attention de la personne concernée... Mais, pas toujours. 1er décan, né les 23, 24 juillet, vous ne serez pas à prendre avec des pincettes, tout vous semblera compliqué. 3e décan, vous aurez un scoop d'enfer à partager !

Vierge

La Lune étant chez vous et fâchée avec d'autres astres, vous serez tenté de tout compliquer 2e décan. De plus vous laisserez les autres mettre leur grain de sel. Ils essayeront de vous dire que vous devriez faire ci ou ça, mais laissez votre instinct ou votre raison décider pour vous. Pas d'influence extérieure, svp. 1er décan, vous avez une belle énergie mentale et la possibilité de défendre vos idées. 3e décan, Mercure et Uranus pourraient vous donner une idée qui sort des sentiers battus.

Balance

Ce n'est pas que vous serez hésitant, vous serez dans le flou, dans l'incertitude, et ça n'a rien à voir avec l'hésitation qui est liée à un choix à faire, une direction à prendre. Cela dit, cela aura le même résultat, 2e décan, c'est-à-dire de créer de la confusion dans votre tête. Arrêtez de réfléchir et mettez tout à plat. 1er décan, né autour des 24, 25/9, pas de shopping sur Internet, vous risquez de dépasser les limites côté dépenses. 3e décan, on pourrait vous apprendre une info surprenante.

Scorpion

C'est toujours le grand bleu pour ceux du 2e décan, encore plus enclins à la bonté, à la compassion et à l'amour désintéressé. Vous donnez beaucoup, et cela vous sera rendu au centuple, même si vous ne faites rien pour ça ! Un enfant, un amour, la création artistique pourraient être en question 1er décan né les 24, 25/10, vous serez un peu trop impulsif, canalisez votre énergie. 3e décan, né après le 20/11, vos affaires seront bientôt en meilleure forme, soyez un peu patient.

Sagittaire

Vénus vient d'aborder votre 2e décan et se heurte à Neptune, veillez à ne pas trop verser dans l'idéalisation, certains proches ne méritent pas votre admiration. Si vous avez mis l'un de vos parents sur un piédestal par exemple, vous êtes peut-être en train de vous apercevoir qu'il ou elle était comme les autres, juste un être humain. 1er décan, né le 24/10 vous manquerez de motivation 2 ou 3 jours, ou serez patraque. 3e décan, une promesse vous surprendra, restez sur la réserve.

Capricorne

Vénus et Neptune n'ont pas de mauvaises intentions à votre égard, 2e décan, elles pourraient même vous inciter à vous détendre, à être moins sur la défensive. Intérieurement, bien sûr, parce que vous ne montrerez rien (comme d'habitude) des émotions que vous ressentez ; né autour des 2, 3 janvier en particulier. Né le 15/1, un échange ne vous satisfera pas, mais ne revenez pas à la charge tout de suite, attendez le 24. Né les 22, 23/12, vous êtes un peu sur haute tension en ce moment.

Verseau

Pour vous aussi, Vénus et Neptune ne sont pas méchantes, elles vous font juste voir vos projets sous un angle un peu trop optimiste. Alors gardez les pieds sur terre. Cela concerne surtout le 2e décan, et ceux nés autour du 1er février. Il faut aussi surveiller vos dépenses, il semble que vous n'avez pas de limites en ce moment. Né au début du signe (20, 21 janvier), il faut parer les coups un peu sournois de ceux qui se mettent en rivalité avec vous (2, 3 jours). Né le 14/2, une info vous passionnera.

Poissons

Attention danger ! Vous pourriez tomber en amour et ne pas avoir fait le bon choix, la dissonance Vénus/Neptune étant spécialiste des erreurs d'appréciation. Cela ne concerne en principe que le 2e décan et notamment ceux des 3, 4 mars qui peuvent être sur le point de s'apercevoir qu'ils se sont trompés. Ou qu'ils sont trompés. En revanche, né les 19, 20 février, vous avez intérêt à faire du sport pour vous débarrasser d'une trop forte énergie. Et né vers le 16 mars, il y aura de la contradiction dans l'air, de la polémique.