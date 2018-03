publié le 16/03/2018 à 09:03

Objets connectés, mauvaises habitudes, pathologies, plus de 70% des français estiment mal dormir, 16% souffrent d'insomnie, selon une étude menée par l'Institut du sommeil et de la vigilance en 2015. Ce vendredi 16 mars a lieu la 18e journée du sommeil.



Lors de cette journée, les centres du sommeil et les structures spécialisées de chaque région ouvrent leur portes pour accueillir le public autour de conférences et d'animations : mini-consultations, séances de sophrologie, sieste flash, conférence de médecins...

Le docteur Patrick Lemoine, psychiatre, spécialiste du sommeil explique ces chiffres alarmants sur le mauvais sommeil des Français. "Il y a une certaine épidémie d'insomnie qui sévit et que l'on rapporter à plusieurs facteurs, dont le dernier en date et un des plus violent : l'exposition à la lumière bleu le soir, donc tous les écrans".

Les conséquences du manque de sommeil c’est la fatigue, perte de mémoire, hypertension artérielle, infarctus, AVC, et évocation de lien avec Alzheimer dans les cas les plus sérieux. Selon le docteur Patrick Lemoine, "un bon sommeil n'est pas une question d'heures". La moyenne en France est de 7 à 8 heures, "mais on peut aller très bien et dormir 5 ou 6 heures". C'est une question de forme sur toute la journée.