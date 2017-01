REPLAY - Au programme, une recette de bouillon pour digérer après le 31 décembre et une idée d'escapade à Penne d'Agenais.

Brocante : faire un tour à la maison d'hôte Roquefereau

Il s’agit d’une maison d’hôte dont la propriétaire est une ancienne brocanteuse. Alors même si elle a changé d’activité, elle a gardé intacte sa passion de la chine, et ça se voit dans la décoration de sa maison. Et y séjourner pourrait vous donner pas mal d’idées, pour mettre en scène, utiliser tous ces objets que vous-même avez chiné tout au long de l’année qui vient de s’écouler. Elle se trouve dans le petit village de Penne d’Agenais, sur les collines du Lot-et-Garonne. Son nom est Le Relais de Roqueferau. C’est un ancien relais de chasse du XIIIe siècle.



Nathalie a accumulé tellement de beaux objets au fil des années, qu’elle se sert de sa maison d’hôte pour les mettre en scène. Il faut vous dire qu’en plus d’avoir été brocanteuse, Nathalie Guigné est une ancienne galeriste. Alors, il y a plein d’idées à lui emprunter : sur d’anciens impostes en bois, elle a ajouté par exemple des miroirs. D’anciennes portes d’armoires ou d’anciens volets sont reconverties en cadres photos. Et il y a vraiment des idées surprenantes : au-dessus de la table d’hôte par exemple, elle a découpé un berceau de bébé en fer forgé, a retourné l’ensemble, y a accroché des pampilles, et hop, voilà un lustre étonnant.



Nathalie Guigné

nathalie.guigne14@gmail.com

Roquefereau



47140 Penne d'Agenais

Cuisine : un bouillon clair de volaille après les fêtes

Vous allez plonger votre carcasse de volaille dans un grand faitout, vous allez recouvrir d’eau (environ 2,5 litres), puis saler et poivrer comme il faut. Il vous reste forcément dans le frigo, une carotte, un vert de poireau, un oignon, un navet,, vous les rajoutez. Si vous en avez, mettez aussi un gros pouce de gingembre taillé en lamelles épaisses, ça va alléger le bouillon et le rendre plus mordant.



Ensuite, vous laissez ça cuire gentiment à petite ébullition, pendant deux petites heures, histoire de concentrer les parfums. Vous le filtrez et vous le tenez au chaud, votre bouillon. Vous pouvez évidemment le boire comme cela, mais on vous propose d’y ajouter quelques gouttes de sauce de soja, quelques fines lamelles de gingembre frais, et puis vous allez préparer quelques légumes très finement tranchés ou taillés en sifflets, en lamelles. Une julienne de carottes par exemple, avec de très fins tronçons de poireaux, un millimètre pas plus : vous les mettez dans le fond de vos assiettes creuses, le bouillon bouillant par-dessus, imaginez quelques herbes fraîches encore, cerfeuil, ou coriandre, ou ciboulette. Cela se boit par litres et après, en effet, vous avez mérité votre dodo apaisé.

Jardin : prendre soin de son jardin en janvier

La semaine prochaine, il n’y aura plus un chat dans les pépinières et les jardineries, alors qu’elles regorgent de plantes qui sont de très bonne qualité, car elles n’ont pas encore traînées tout l’hiver sur les aires de ventes. Faites votre marché du côté des arbres, des arbustes et des petits fruits. Début janvier, tous sont bons à planter. Même s’il gèle le matin. Il suffit qu’il dégèle l’après-midi pour que vous puissiez faire le trou de plantation.



Bien sûr, s’il y a de la neige, on attend. Il n'y a pas de risques, si ce sont des plantes qui perdent leurs feuilles en hiver. Leur branches dénudées sont endormies, elles ne craignent rien. En revanche, leurs racines sont bien vivantes et pousseront en janvier-février, même s’il gèle en surface. Seules les plantes qui gardent leur feuillage préfèrent être plantées au printemps.



En janvier, l’écorce des arbres fruitiers grouille de sales bestioles et de champignons maléfiques. Faites comme nos grands-pères : brossez les troncs pour enlever la mousse et badigeonnez-les ensuite avec du lait de chaux. La chaux, c’est blanc, c’est beau et ça massacre les parasites.

Maison : les bougies pour décorer

Les bougies sont le meilleur moyen d'apporter immédiatement un côté festif et chaleureux à la maison. Alors si aujourd’hui vous avez prévu de végéter tranquillement dans votre canapé, vite une bougie pour l’ambiance douce et apaisante et si au contraire, vous recevez de la famille, vite des bougies pour animer la maison. Tout dépend de la façon dont vous les utilisez. Ça vous tente quelques idées déco avec des bougies ?





Vous prenez des bougies chauffe plat. Dans un vase un peu large ou un saladier, vous mettez des fleurs qui flottent. Par exemple des roses, mais sans les tiges, ou des fleurons d’orchidées. Vous avez vos fleurs qui flottent dans le vase en côtoyant des bougies qui flottent aussi. C’est vraiment esthétique et facile à réaliser. Pour que ce soit complètement raffiné, venez coller contre les parois du vase, du feuillage vert. Par exemple, du lierre en immersion totale. Cela habille le vase.





Autre idée, cette fois avec des morceaux de dentelle. Vous prenez un bocal : un pot de confiture vide bien sûr, vous collez de la dentelle, juste une bande, soit en haut, soit en bas, soit au milieu et vous répétez l’opération sur plusieurs bocaux de différentes hauteurs et différentes formes. Dans chaque bocal, une bougie, c’est très chic !





À propos de bougie, il y a une histoire sympathique à propos d’une marque qui s’appelle Yankee Candle et qui propose des bougies dans des bocaux. En 1969, Mike 17 ans et pas un rond, fait fondre ses crayons gras pour fabriquer une bougie qu’il veut offrir à sa maman. Le voisin adore et achète la bougie, Mike n’arrêtera plus d’en fabriquer et aujourd’hui la société produit chaque année des millions de bougies parfumées.