publié le 30/05/2016 à 14:36

Un univers apaisant, bon pour le corps et l'esprit : c'est le leitmotiv de l'Académie Catherine Leroy, créée il y a cinq ans à Paris. Installé à deux pas du métro Alma - Marceau, le site compte trois cabines. Leur spécificité : elles ne portent pas des numéros, mais s'appellent "L'Aquarium" ou "Côté Jardin". Catherine, qui travaille depuis trente ans, a été pendant dix ans assistante de chirurgien, au bloc opératoire, avant de se former au bien-être et à la beauté.



"Tous mes amis chirurgiens me disaient : 'Ah c'est dommage que tu ne sois pas dans la beauté pour drainer nos patients (...) Ça a mûri dans ma tête et je me suis lancée", explique-t-elle. Elle est retournée à l'école et a appris tous les massages. "Quand on veut être performant dans une discipline, il faut déjà tout apprendre", martèle-t-elle. Direction Shanghai, où elle a passé un doctorat de médecine chinoise. Elle est devenue acupunctrice spécialisée en gynécologie, puis dans les soins et massages pour femmes enceintes.

"Je suis une artiste du corps humain, je modèle le corps, je remodeline le corps : en fait c'est un lieu de bien-être chez moi", poursuit-elle. Catherine Leroy forme des élèves dans son Académie : il s'agit de formations de deux jours où elle accueille à chaque fois six personnes maximum. Elle est fière d'avoir déjà accompagné plus de 3.000 mamans, dont les jolis faire-part de naissance ornent son bureau.