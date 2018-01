De délicieux cookies au coeur choco-noisette sans gluten

publié le 27/01/2018 à 10:50

Cette recette utilise la méthode des biscuits anglais “thumbprints“, qui vient du fait que l’on utilise son pouce pour donner la forme à la petite cavité centrale. Comme c’est une recette facile et que faire les empreintes est assez ludique, c’est une recette que les enfants aiment beaucoup réaliser et déguster avec fierté.



La pâte d’amande, déjà sucrée, permet de réduire la quantité classique de sucre pour cette recette, et surtout apporte des protéines. Elle donne également le sentiment de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit le régime sans gluten où la digestion est facile donc rapide.

La farine de noix de coco est riche en sélénium et en antioxydant, la chair de noix de coco fraiche est séchée, pressée puis broyée pour obtenir de la fibre de coco. C’est la farine, toutes farines confondues, la plus riche en fibre avec 45 à 60 g pour 100 g de farine. C’est elle qui permet de garder les cookies tendres plusieurs jours.

Ingrédients :

Les ingrédients sans gluten pour les cookies au coeur choco-noisette Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Pour environ 40 à 45 biscuits :

- 200 g de mix pâtisserie sans gluten + 2 cuillère à soupe de farine sans gluten, pour fariner les mains au moment de former les biscuits

- 30 g de farine de noix de coco

- 170 g de pâte d’amande nature

- ½ cuillère à café de sel fin

- ½ cuillère à café de cannelle en poudre

- 100 g de sucre de canne en poudre

- 95 g de beurre à température ambiante coupé en petits morceaux

- 2 œufs

- 150/200 g de pâte à tartiner choco-noisette

- 20 g de noisettes concassée finement

Astuce : les noisettes sont coupées en éclats avec un couteau à pain Crédit : clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Mélanger ensemble dans un bol les ingrédients secs : les farines, sel et cannelle. Garder de côté.



- Battre au mixeur, avec la lame d’acier, la pâte d’amande coupée en petits morceaux et le sucre environ 1 minute. Ajouter les petits morceaux de beurre, puis les œufs un après l’autre. Mixer jusqu’à obtenir une consistance crémeuse.



- Verser le mélange des ingrédients secs et mixer encore un peu. La pâte est alors souple.



- Diviser la pâte à biscuits en deux parties et déposer chaque partie sur un film alimentaire. Envelopper la pâte et mettre au réfrigérateur au moins 1 heure.



Préchauffer le four à 175°C.

Préparer une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier cuisson.



- Fariner la paume de ses mains et prélever une cuillère à café de pâte. Former entre les paumes une petite boule de pâte. Déposer-là sur le papier cuisson et enfoncer délicatement le pouce au milieu de la petite boule pour former une petite cavité au centre. Cela aplatie naturellement le biscuit (Vous pouvez légèrement fariner votre pouce, si la pâte est collante).



- Recommencer jusqu’à avoir environ 9 biscuits par plaque, caque biscuits espacé de quelques centimètres les uns des autres.



- Décorer les bords des biscuits avec les petits éclats de noisettes. Pour les grands amateurs de noisette, il est possible de rouler la boule de pâte dans les éclats de noisette. Il faut alors prévoir le double de grammage de noisette dans les ingrédients.

Les cookies au coeur "choco-noisette" Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

- Cuire environ 20 minutes selon le four. Laisser complètement refroidir.

- Si la cavité a un peu gonflé, ne pas hésiter à la reformer délicatement en replaçant le pouce lorsque le biscuit est encore chaud. Laisser complètement refroidir.



- Décorer alors la cavité avec un peu de pâte à tartiner choco-noisette. Laisser la pâte sécher et durcir un peu. Déguster.



