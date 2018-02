Contre la déprime, rien de tel que la séduction explique le docteur Saldmann

publié le 10/02/2018 à 08:00

La séduction chez l'être humain est un formidable antidote au burnout. J'ai eu la chance de trouver un livre qui s'appelle Ruses et plaisirs de la séduction, de Marie-Francine Mansour. Ce bouquin raconte comment des dames, par séduction, dans l'Histoire de France, ont fait des rois.



La séduction, à Versailles ou ailleurs, est un outil. Extrêmement élaboré. Quand une femme ou un homme se met en entreprise de séduction, il travaille énormément l'image de soi. Il se valorise, commence à s'aimer. Il va choisir ses petits points forts pour les mettre très en valeur. Une femme qui a une jolie couleur d'yeux va les maquiller, choisir les vêtements qui vont avec. C'est un art de mettre en avant ce qu'on a de meilleur. Quand vous commencez à avoir cette démarche, vous commencez à vous aimer. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, vous vous concentrez sur ce qui va bien chez vous pour séduire l'autre. Quand vous séduisez l'autre, vous vous séduisez vous-mêmes.

Les gens en dépression se laissent aller complètement. Ils ont cessé de séduire. Séduire était du temps des rois de France, un sport national. On le voyait par les tenues très élaborées. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais c'est encore possible. La séduction, c'est le meilleur médicament contre la déprime.