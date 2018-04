Conforama rappelle une lampe pour risque de choc électrique

publié le 12/04/2018 à 17:41

Soyez vigilants si vous avez récemment acheté des luminaires chez Conforama. Le 11 avril, l'enseigne de mobilier et d'objets de décoration française a rappelé ses lampes "Black". Les produits présentent la référence 62.69.75.



L'applique en métal noire et cuivrée, mise en vente partout en France, présenterait une "non-conformité au niveau de l'isolation des conducteurs électriques internes", explique la marque dans un communiqué à l'attention de ses clients. Ce défaut de fabrication pourrait entraîner un choc électrique en cas de manipulation par l'utilisateur.

Les clients qui ont acheté ce produit entre le 1er août 2017 et le 25 mars 2018 sont ainsi invités par l'enseigne à "ne plus utiliser" la lampe et à la rapporter dans un magasin Conforama, "afin qu'une solution commerciale leur soit proposée".