Comment profiter des bienfaits du soleil sans risque

publié le 20/07/2017 à 07:55

Avec l'arrivée des beaux jours, l'idée de s'exposer au soleil est grande. Avec tous les risques que cela suppose sur votre santé. Mais le soleil a aussi ses bienfaits, et ils sont nombreux. "Sans lui, nous ne serions pas là puisque le soleil a permis la vie", rappelle sur RTL Catherine Oliveres-Ghouti, dermatologue et membre du bureau du syndicat des dermatologues. "C'est par ailleurs un antidépresseur bien connu : dès que le soleil revient, tout le monde est en terrasse pour en profiter", poursuit-elle.



"Mais les dermatologues vous apprennent à en profiter de manière raisonnable", rappelle cette spécialiste. Il faut d'abord faire attention au temps d'exposition, surtout l'été lorsque l'astre est haut dans l'horizon. Il faut éviter de s'exposer aux "heures dangereuses" (entre midi et 14 heures). Il s'agit de se protéger de ses rayons si on a la peau et les yeux clairs.

"On peut préparer sa peau avec des petites gélules de compléments alimentaires", conseille Catherine Oliveres-Ghouti, qui prévient que "ce n'est pas une raison pour s'exposer plus longtemps au soleil". Elle indique qu'il faut aller progressivement au soleil, pour éviter d'attraper des coups de soleil, "extrêmement dangereux pour la peau".