Comment prendre soin de son dos ?

publié le 16/10/2017 à 07:00

Mauvaises postures devant l'ordinateur au travail, port de charges trop lourdes, sacs à main ou cartables des enfants surchargés, matelas inadapté, stress, surpoids ou encore manque d'activité physique : les causes des maux de dos sont nombreuses, ce qui explique le grand nombre de Français concernés. Que les souffrances soient mécaniques, dégénératives, traumatiques ou posturales, des solutions existent pour les atténuer. Il est important de savoir se ménager et comprendre les signaux envoyés par notre corps. Alors, fait-on suffisamment attention à notre dos au quotidien ? Comment remédier à ces douleurs chroniques ? Peuvent-elles être la somatisation d'un mal-être psychologique ? Quelles solutions pratiques mettre en place pour soulager durablement et efficacement nos tensions ?



Invités

- Julien Paccaud : ostéopathe, fondateur de l'Écologie du corps et créateur du site "Soulager sa lombalgie"

- Bénédicte Aubry : rédactrice en chef adjointe de Serengo, partenaire de l'émission



