Comment assumer ses imperfections ?

67% de Français se disent complexés par leurs petits défauts. On apprend à les assumer dans "On est fait pour s'entendre" !"

"Ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais" Salvador Dali

par Geoffrey Branger publié le 13/02/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Des poignées d'amour, un nez à la Cyrano de Bergerac, une maladresse à la Gaston Lagaffe ou encore une timidité proche de celle d'Amélie Poulain : nous aimerions bien nous débarrasser de ces petites choses qui nous rendent imparfaits. Le diktat des apparences et le culte de la performance mis en valeur par notre société (pubs, magazines, etc) ne facilitent pas l'acceptation de soi. Alors, pourquoi se focalise-t-on sur nos petits défauts et pourquoi les voyons-nous comme énormes ? Comment surmonter nos complexes ? Est-ce possible de les transformer en atouts ?

Invités

- Annie Gomez, directrice de la rédaction du magazine "Maxi", partenaire de l'émission

Maxi Février 2017

- Sophie Cheval, psychologue, psychothérapeute,

Livre : "Belle, autrement ! En finir avec la tyrannie de l'apparence" (Éditions Armand Colin)

Belle autrement ! En finir avec la tyrannie de l'apparence (Armand Colin)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).