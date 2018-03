et Vincent Parizot

La Ligue contre le cancer fête ses 100 ans aujourd'hui. "Chaque personne atteinte d'un cancer est une personne à soigner équitablement", stipule notamment l'une de ses devises. Pourtant, il existe des inégalités, "qui commencent avant même d'avoir un cancer", note Christophe Leroux, délégué à la communication de la Ligue contre le cancer.



"En terme de prévention, un habitant du Nord de la France a deux fois plus de risque d'avoir un cancer qu'un habitant de la région parisienne ou du Sud de la France", souligne-t-il, mettant en avant des raisons sociales, culturelles et économiques.



Christophe Leroux précise qu'une fois dépisté, "l'expression des inégalités se renforce puisque 60% des personnes ayant un cancer ont une perte de revenu financier significative. Quand on parle de prise en charge à 100% on parle en réalité uniquement du traitement anti-cancer ; on ne parle pas des effets délétères de l'arrivée de la maladie". À cela s'ajoutent parfois des déserts médicaux qui handicapent les malades dans leur traitement.