publié le 14/03/2018 à 12:27

La Ligue contre le cancer fête aujourd'hui ses 100 ans à la Cité des sciences de La Villette à Paris (activités ludiques, rencontres avec des professionnels, conférences et concerts de Benjamin Biolay, Nolwenn Leroy, Slimane...). Quand la Ligue a été créée en 1918, seulement on guérissait 3% des cancers, contre 60% actuellement. "Ce sont des chiffres stériles, ça veut dire que ce sont des dizaines de milliers de vies qui ont été épargnées grâce aux progrès thérapeutiques", souligne Emmanuel Jammes, le porte-parole de la Ligue contre le cancer.



Si les cancers du sein et celui du colon-rectum guérissent davantage s'ils sont détectés tôt, ceux du poumon et du pancréas ont un pronostic moins bon. "La première choses, c'est limiter les facteurs de risque, en ayant par exemple une meilleure hygiène de vie. Il faut aussi soutenir la recherche, en particulier la recherche académique pour que les malades bénéficient de traitements efficaces qui arrivent prochainement sur le marché", explique Emmanuel Jammes.

Chaque jour, 1.100 nouveaux cas de cancer sont détectés. Un chiffre en hausse mais qui souligne les progrès du dépistage, qui est devenu "un semi-réflexe". "Ce n'est pas simple d'aller chez son médecin quand on n'est pas malade et d'avoir ce reflex de consulter pour éviter d'avoir une maladie qui est trop grave."