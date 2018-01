Alimentation : pourquoi aime-t-on ce qui est mauvais pour la santé ?

publié le 31/01/2018 à 07:00

Si certains aliments régalent nos papilles et nous rendent accros, ils ne sont pas toujours sains... Trop gras, trop sucrés, trop salés, pleins d'additifs et de conservateurs... : ces petits plaisirs que l'on s'accorde (souvent) peuvent avoir des conséquences sur notre santé s'ils sont consommés avec excès (obésité, problèmes cardiovasculaires, hypertension, diabète, fatigue, troubles de la concentration et de la mémoire, système immunitaire affaibli...). Comment expliquer cette attirance pour les burgers, les frites, les gâteaux and co' ? Pourquoi ne fondons-nous pas de plaisir devant des haricots verts et des lentilles ?

Invités

- Dr. Michel Chast : médecin généraliste, acupuncteur, homéopathe et gastronome, auteur de "Je me soigne en mangeant", éditions Flammarion



Je me soigne en mangeant

- Raphaël Gruman : nutritionniste et auteur de "La ménopause sans les kilos", éditions Leduc.s



La ménopause sans les kilos

