6 aliments dangereux à réchauffer au micro-ondes

Plats préparés, chocolats chauds, restes du dimanche... Depuis son apparition dans les années 1950, le four à micro-ondes a révolutionné nos habitudes alimentaires. Allié des familles pressées et des repas pris sur le pouce, ce mode de cuisson n'est cependant pas toujours correctement utilisé.



Nous connaissons généralement les principes élémentaires de la cuisson au micro-ondes - ne pas introduire d'objet en métal, retirer l'opercule en plastique, respecter le temps de cuisson. Mais d'autres éléments sont à prendre en compte : contrairement à la cuisson à la poêle, au four ou au bain-marie, la cuisson au micro-ondes n'est pas homogène. Lorsque l'on réchauffe un plat, certaines zones sont brûlantes, d'autres glacées. Conséquence : les bactéries qui peuvent proliférer sur des aliments déjà cuits ne seront pas toutes éliminées.

Comment limiter les risques pour sa santé et celle de ses enfants ? Voici une liste d'aliments qu'il vaut mieux éviter de réchauffer au micro-ondes.

1 - Le riz

Difficile à croire, et pourtant... Si vous faites réchauffer du riz au micro-ondes, vous vous exposez à un risque d'intoxication alimentaire.



Selon une étude publiée dans International Journal of Food Biology, ce risque est dû à la présence dans le riz déjà cuit d'une bactérie, le Bacillus cereus. Ce micro-organisme ne résiste pas à la chaleur du micro-ondes, mais il peut produire des spores toxiques qui, elles, résistent même à des températures élevées.



Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Cambridge montre que dans le riz réchauffé au micro-ondes puis laissé dans une pièce à température ambiante, ces spores se multiplient. Elles peuvent entraîner une intoxication, qui se traduit notamment par des diarrhées et des vomissements.



2 - Les viandes transformées

Les viandes transformées contiennent souvent des conservateurs pour étendre leur durée de consommation. Mais les réchauffer au micro-ondes peut parfois provoquer des réactions chimiques qui peuvent s'avérer mauvaises pour la santé.

Selon une étude dans le journal scientifique Food Control, le processus de réchauffement au micro-ondes contribue à l'apparition d'oxystérols, les produits de l'oxydation du cholestérol. Ces composants vont interférer avec les oxystérols déjà présents dans notre organisme et peuvent faire augmenter les risques de maladies cardio-vasculaires et d'athérosclérose, une maladie touchant les artères.



3 - Les champignons

Des champignons (illustration). Crédit : Richard Vignola / Flickr CC

Les champignons doivent se consommer frais. Si vous les réchauffez au micro-ondes après les avoir cuits au préalable (dans une poêlée de légumes par exemple), vous risquez de mal les digérer et de ressentir des ballonnements ou des douleurs à l'estomac.

4 - Le poulet

Si vous constatez que l'intérieur de votre poulet est rosé, ne tentez pas d'en terminer la cuisson au micro-ondes et repassez-le plutôt au four ou à la poêle. La chaleur émise par un micro-ondes ne suffit pas toujours à tuer toutes les bactéries, notamment parce qu'elle n'offre pas une cuisson uniforme de la viande.





Or le poulet peut contenir des bactéries nocives comme les salmonelles, des micro-organismes présents dans l'intestin des volailles. Cette bactérie peut provoquer des diarrhées, des vomissements ou encore de la fièvre chez les humains.

5 - Les œufs

Faire réchauffer des œufs au micro-ondes est une très mauvaise idée... pour votre peau, votre bouche et même vos oreilles ! Selon une étude publiée en 2017 dans le journal Science Daily, quand on réchauffe un œuf dur au micro-ondes, celui-si se met à gonfler sous l'effet des radiations. Résultat : il peut exploser si l'on plante une fourchette dedans.

Cette explosion peut non seulement provoquer des brûlures importantes, mais elle entraîne aussi une déflagration dont le niveau sonore se situe entre 86 et 133 décibels, soit le bruit d'un moteur d'avion en démarrage situé à 300 mètres.

6 - Le lait pour bébé

Une mère donne un biberon à son bébé (illustration). Crédit : Fred DUFOUR / AFP

Le micro-ondes réchauffe vite, mais de manière non uniforme. Résultat : si vous faites chauffer le lait de votre bébé au micro-ondes, certaines zones resteront froides et d'autres seront très chaudes et votre enfant risque de se brûler la bouche et l’œsophage. Pour éviter cela, investissez plutôt dans un chauffe-biberon (à partir de 20 euros) qui réchauffera rapidement et uniformément le lait.



De manière générale, évitez de faire réchauffer des liquides au micro-ondes (eau, soupe...) et utilisez plutôt une casserole ou une bouilloire.